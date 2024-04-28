Стало відомо, скільки коштів витратили TikTok та ByteDance на рекламу у спробі уникнути блокування в США — Finance.ua
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Стало відомо, скільки коштів витратили TikTok та ByteDance на рекламу у спробі уникнути блокування в США

Фондовий ринок
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Стало відомо, скільки коштів витратили TikTok та ByteDance на рекламу у спробі уникнути блокування в США
Стало відомо, скільки коштів витратили TikTok та ByteDance на рекламу у спробі уникнути блокування в США, Фото: Getty Images
TikTok та китайська компанія ByteDance цього року витратили $7 мільйонів, щоб спробувати зупинити уряд США від заборони соціальної мережі у країні.
Про це повідомляє CNBC.
ByteDance за січень-березень цього року витратила рекордні $2,68 мільйона на внутрішніх лобістів, щоб націлити їх на Конгрес і федеральних чиновників.
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TikTok, згідно з даними AdImpact, витратила понад $4,5 мільйона на телевізійну та цифрову рекламну кампанію проти заборони.
У TikTok пояснили, що ці витрати відображають роботу, яку платформа робить, щоб «розповісти політикам» про вплив законодавства на спільноту зі 170 млн американців, які користуються платформою.
Окрім витрат на власне лобіювання, ByteDance також мала інші виплати зовнішнім консультантам.
Компанія заплатила досвідченому лобістові Девіду Урбану $80 тисяч за спробу вплинути на Конгрес щодо березневого законопроєкту.
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Нагадаємо, напередодні Президент США Джо Байден підписав закон, який заборонить TikTok у США, якщо китайська компанія ByteDance не продасть соцмережу впродовж року.
Документ був частиною пакету іноземної допомоги США, зокрема й Україні. Його підтримала Палата представників та Сенат.
За матеріалами:
mezha.media
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