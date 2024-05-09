TikTok подает в суд через закон США о продаже мессенджера — Finance.ua
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TikTok подает в суд через закон США о продаже мессенджера

Фондовый рынок
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TikTok подает в суд через закон США о продаже мессенджера
TikTok подает в суд через закон США о продаже мессенджера
TikTok и его китайская материнская компания ByteDance подали иск в федеральный суд США, чтобы заблокировать закон о потенциальном запрете TikTok в Соединенных Штатах.
Об этом пишет Reuters.
Компания утверждает, что законопроект «не ясно описывает TikTok как угрозу национальной безопасности». В иске утверждается, что закон нарушает Конституцию США, в частности, Первую поправку по защите свободы слова. Поэтому компании просят запретить генеральному прокурору США Меррику Гарленду выполнять закон.
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«Конгресс сделал беспрецедентный шаг, четко выделив и запретив TikTok: живой онлайн-форум, который используется 170 млн американцев для создания, обмена и просмотра видео в интернете. Впервые в истории Конгресс принял закон, подвергающий постоянному общенациональному запрету на единую вещательную платформу с названием и запрещает каждому американцу участвовать в уникальном онлайн-сообществе с более 1 млрд человек во всем мире», — говорится в иске ByteDance.
Закон, подписанный президентом США Джо Байденом 24 апреля, дает ByteDance время до 19 января, чтобы продать TikTok западной компании, в противном случае его запретят на всей территории Соединенных Штатов.
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В иске говорится: «продажа просто невозможна: ни коммерчески, ни технологически, ни юридически. Нет сомнений: закон заставит запретить до 19 января 2025 года, заставив замолчать 170 млн американцев, использующих платформу для общения способами, которые невозможно воспроизвести в другом месте».
Американские законодатели обеспокоены, что Китай может получить доступ к данным об американцах или шпионить за ними с помощью TikTok, поэтому закон был принят подавляющим большинством в Конгрессе. Тем временем соцсеть отрицает, что когда-нибудь передавала данные пользователей из США.
По материалам:
УНН
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