TikTok подає до суду через закон США про продаж месенджера — Finance.ua

TikTok подає до суду через закон США про продаж месенджера 09.05.2024, 02:16 — Фондовий ринок

TikTok подає до суду через закон США про продаж месенджера

TikTok і його китайська материнська компанія ByteDance подали позов до федерального суду США, щоб заблокувати закон про потенційну заборону TikTok у Сполучених Штатах.

Про це пише Reuters.

Компанія стверджує, що законопроєкт «не ясно описує TikTok як загрозу національній безпеці». У позові стверджується, що закон порушує Конституцію США, зокрема Першу поправку щодо захисту свободи слова. Тому компанії просять заборонити генеральному прокурору США Мерріку Гарленду виконувати закон.

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«Конгрес зробив безпрецедентний крок, чітко виділивши та заборонивши TikTok: живий онлайн-форум, який використовується 170 млн американців для створення, обміну та перегляду відео в інтернеті. Вперше в історії Конгрес ухвалив закон, який піддає постійну загальнонаціональну заборону на єдину мовленнєву платформу з назвою та забороняє кожному американцю брати участь в унікальній онлайн-спільноті з більш ніж 1 млрд людей у всьому світі», — йдеться у позові ByteDance.

Закон, підписаний президентом США Джо Байденом 24 квітня, дає ByteDance час до 19 січня, щоб продати TikTok західній компанії, інакше його заборонять на всій території Сполучених Штатів.

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У позові йдеться: «продаж просто неможливий: ні комерційно, ні технологічно, ні юридично. Немає сумнівів: закон змусить заборонити до 19 січня 2025 року, змусивши замовкнути 170 млн американців. які використовують платформу для спілкування способами, які неможливо відтворити в іншому місці».

Американські законодавці занепокоєні, що Китай може отримати доступ до даних про американців або шпигувати за ними за допомогою TikTok, тому закон ухвалили переважною більшістю в Конгресі. Тим часом соцмережа заперечує, що коли-небудь передавала дані користувачів із США.

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