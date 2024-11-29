Мальдивы повышают один из налогов для туристов — Finance.ua

Мальдивы повышают один из налогов для туристов Сегодня 18:30 — Личные финансы

Мальдивы повышают один из налогов для туристов

Мальдивы повышают один из налогов. Так, с 1 декабря плата за выезд для вылетающих из страны вырастет аж в четыре раза.

Об этом пишет CNN.

Налог на отправление разбивается на каждого пассажира в зависимости от класса обслуживания, которым они пользуются, чтобы вылететь из Мальдив:

пассажиры экономкласса будут платить 50 евро (было $30);

бизнес-класса — 120 долларов (было $60);

первого класса — 240 долларов (было $90);

пассажиры частного самолета — 480 долларов (было $120).

Этот налог на вылет распространяется на всех посетителей, не являющихся гражданами Мальдив, независимо от возраста или паспорта. Он также не учитывает длину или длительность рейса.

Управление внутренних доходов Мальдив (MIRA) объявило о повышении налогов в ноябре. По данным MIRA, доходы от этого налога идут на техническое обслуживание международного аэропорта Велана (MLE), основного транзитного узла страны.

Как известно, налог не придется платить на паспортном контроле, его просто включат в стоимость авиабилета.

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Напомним, страховой сервис HelloSafe определил страны мира, где отдых обходится дешевле всего. Возглавил рейтинг самых дешевых Лаос, расположенный на острове Индокитай в Юго-Восточной Азии, где один день обходится туристам в среднем 10 фунтов стерлингов (около 12 евро). В эту сумму входит размещение, еда и транспорт.

Малага является одним из самых популярных летних направлений Испании, которое приняло около 14 миллионов посетителей в 2023 году. Местный совет Малаги обновил правила туризма и запустил плакатную кампанию, чтобы напомнить посетителям о подобающем и неприемлемом поведении.

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