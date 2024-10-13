Стоимость отдыха на Мальдивах: цены, проживание и прочие нюансы — Finance.ua

Стоимость отдыха на Мальдивах: цены, проживание и прочие нюансы Сегодня 15:18 — Мир

Стоимость отдыха на Мальдивах: цены, проживание и прочие нюансы, Фото: freepik

Мальдивы давно стали символом элитного отдыха с белыми песчаными пляжами, лазурными водами и роскошными курортами. Однако такой отдых доступен не для всех.

«Телеканал 24» рассказал , сколько стоит поехать на Мальдивы сейчас.

Проживание и цены на туры

На сегодняшний день туры на Мальдивы стартуют от 120 тысяч гривен. Например, «самая дешевая» трехзвездочная гостиница на 9 ночей без питания обойдется в более чем 122 218 гривен за двоих.

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В эту сумму включены перелеты из Варшавы и обратно. Если готовы доплатить несколько сотен тысяч гривен, можно выбрать и пятизвездочные отели.

Есть более экономичные варианты, однако они часто оказываются менее привлекательными. К примеру, тур на остров Тулусду на 9 ночей стоит 78 тысяч гривен, но условия проживания могут разочаровать.

Также в этом туре 1 ночь придется пожить возле аэропорта. Неприятно и то, что нужно будет доплатить за трансфер на остров и возможность взять чемодан, потому что в стоимость входит только ручная кладь.

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Конечно, если бронировать проживание отдельно, а не брать тур, жилье обойдется гораздо дешевле. Есть даже варианты до 20 тысяч гривен за 6 ночей. Однако проблема состоит в том, что добраться на Мальдивы самостоятельно довольно дорого.

К примеру, если вы «ухватите» авиабилеты от Польши в Мале за 22 тысячи гривен в оба конца, это будет очень хорошая скидка.

В зависимости от даты и острова, на который вы планируете лететь, цены на билеты могут достигать более 100 тысяч гривен туда и обратно.

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Если это не проблема для вас и вы ищете элитное жилье самостоятельно, то можете забронировать одну из вилл премиум-класса на острове Дигура. 6 ночей там стоят 200 тысяч гривен.

Питание

На Мальдивах немного отдельных заведений питания, их можно найти только в столице Мале и на больших островах.

Рестораны обычно работают при отелях, и цены там зависят от класса заведения.

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В Мале можно поесть в традиционных кафе за 10−20 долларов, тогда как в гостиничных ресторанах счет может составить 60−100 долларов или больше.

Транспорт

Местный транспорт представлен преимущественно в столице Мале и нескольких островах, где есть автомобильные дороги и такси.

Между островами действуют гидросамолеты и катера. Передвигаться самостоятельно между островами на собственных плавсредствах без лицензии запрещено.

Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

Телеканал 24 По материалам:

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