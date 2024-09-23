Еще одна страна вводит новые ограничения для туристов относительно аренды жилья — Finance.ua

Еще одна страна вводит новые ограничения для туристов относительно аренды жилья Сегодня 14:33 — Личные финансы

Еще одна страна вводит новые ограничения для туристов относительно аренды жилья

Власти Афин ввели временные ограничения на краткосрочную аренду жилья. Новые правила в греческой столице вступят в силу с нового года.

Что об этом нужно знать

Правительство Греции приняло решение запретить выдачу новых лицензий на краткосрочную аренду в первом, втором и третьем муниципальных районах в центре Афин с 1 января 2025 года.

Ограничение будет введено на временной основе в течение 12 месяцев. После этого власти проведут оценку его влияния на местный рынок жилья, чтобы определить, оправдано ли продление этой меры.

Ежедневный налог на краткосрочную аренду, помогающий стране справляться с последствиями стихийных бедствий, связанных с изменением климата, будет увеличен:

с 1,5 евро до 8 евро в период с апреля по октябрь;

в период с апреля по октябрь; в несезонный зимний период его повысят с 0,5 до 2 евро.

Городские власти изучали возможность ограничения количества дней, на которые владельцы недвижимости могут принимать туристов, но в конце концов это предложение было отклонено из-за сомнений в его эффективности. Новопринятая стратегия будет сосредоточена на районах, где краткосрочная аренда составляет более 5% от общего жилого фонда.

Также издание пишет, что 2024 должен стать рекордным с точки зрения доходов от туризма для Греции, ведь, по оценкам, их общая сумма может достигнуть 22 миллиардов евро.

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