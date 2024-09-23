Еще одна страна вводит новые ограничения для туристов относительно аренды жилья — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Еще одна страна вводит новые ограничения для туристов относительно аренды жилья

Личные финансы
183
Еще одна страна вводит новые ограничения для туристов относительно аренды жилья
Еще одна страна вводит новые ограничения для туристов относительно аренды жилья
Власти Афин ввели временные ограничения на краткосрочную аренду жилья. Новые правила в греческой столице вступят в силу с нового года.
Об этом пишет The Mayor.

Что об этом нужно знать

Правительство Греции приняло решение запретить выдачу новых лицензий на краткосрочную аренду в первом, втором и третьем муниципальных районах в центре Афин с 1 января 2025 года.
Ограничение будет введено на временной основе в течение 12 месяцев. После этого власти проведут оценку его влияния на местный рынок жилья, чтобы определить, оправдано ли продление этой меры.
Ежедневный налог на краткосрочную аренду, помогающий стране справляться с последствиями стихийных бедствий, связанных с изменением климата, будет увеличен:
  • с 1,5 евро до 8 евро в период с апреля по октябрь;
  • в несезонный зимний период его повысят с 0,5 до 2 евро.
Городские власти изучали возможность ограничения количества дней, на которые владельцы недвижимости могут принимать туристов, но в конце концов это предложение было отклонено из-за сомнений в его эффективности. Новопринятая стратегия будет сосредоточена на районах, где краткосрочная аренда составляет более 5% от общего жилого фонда.
Также издание пишет, что 2024 должен стать рекордным с точки зрения доходов от туризма для Греции, ведь, по оценкам, их общая сумма может достигнуть 22 миллиардов евро.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.