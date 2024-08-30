Курортная страна Мальдивы на грани дефолта — Finance.ua

Курортная страна Мальдивы на грани дефолта Сегодня 17:20 — Мир

Курортная страна Мальдивы на грани дефолта

Популярное среди туристов островное государство Мальдивы оказалось на грани дефолта.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Мальдивы столкнулись с проблемами погашения внешних долгов, снижением внешнего финансирования и сокращением валютных резервов (с 700 млн долл. год назад до 395 млн долл. по состоянию на конец июня).

Учитывая эти проблемы, агентство Fitch снизило рейтинг Мальдив до «СС», что означает «повышенный риск дефолта». Это уже второе снижение рейтинга с июня.

Сообщается, что до конца года Мальдивы должны погасить долги на 557 млн ​​долл., а в следующем году — на 1 млрд долл., и сделать это без внешних заимствований будет невозможно.

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Правящая партия Мальдив Народный национальный конгресс получила абсолютное большинство в парламенте на выборах в апреле, что дало толчок прокитайской политике президента Мохаммеда Муиззу, выигравшего президентские выборы в прошлом году благодаря кампании по сокращению присутствия Индии в стране.

В Fitch предупреждают, что инициативы правительства, направленные на повышение доходов за счет туризма, недостаточны, чтобы избежать дефолта. Мальдивам необходимо срочно привлечь не менее 200 млн долл. для начала реструктуризации сукку (исламский вариант облигаций).

Економічна Правда По материалам:

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