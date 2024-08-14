Fitch снизило кредитный рейтинг Украины до «ограниченного дефолта» — Finance.ua
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Fitch снизило кредитный рейтинг Украины до «ограниченного дефолта»

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Fitch снизило кредитный рейтинг Украины до «ограниченного дефолта»
Fitch снизило кредитный рейтинг Украины до «ограниченного дефолта»
Кредитный рейтинг Украины агентство Fitch снизило до уровня «ограниченный дефолт» после завершения льготного периода выплат по еврооблигациям 2026 года.
Об этом сообщает Reuters.
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Это решение было принято после вступления в силу закона, позволяющего Украине остановить выплаты по внешнему долгу до 1 октября из-за войны с россией. В рамках этого закона Украина начала процесс получения согласия владельцев облигаций на реструктуризацию $20 млрд международных долговых обязательств.
В ответ на военную агрессию со стороны россии Украина активно работает над реструктуризацией долга, стремясь восстановить доступ к международным финансовым рынкам. Также Fitch оставило рейтинг внутренней валюты Украины на уровне CCC-, что свидетельствует о том, что этот долг, вероятно, не будет включен в реструктуризационные соглашения с внешними кредиторами.
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2 августа агентство S&P Global также снизило рейтинг Украины до уровня «выборочный дефолт», отметив подобные риски для страны. Fitch, как правило, не дает прогнозов для стран с рейтингом ниже «CCC+», что подчеркивает серьезность финансовой ситуации в Украине.
По материалам:
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