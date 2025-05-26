Махинации с паспортами: разоблачена схема получения сверхдоходов от использования государственных символов — Finance.ua

Махинации с паспортами: разоблачена схема получения сверхдоходов от использования государственных символов Сегодня 14:33 — Криминал

Махинации с паспортами: разоблачена схема получения сверхдоходов от использования государственных символов

прав на дизайн защитных элементов загранпаспортов и ID-карт, а также в легализации доходов, полученных от их использования. Квалификация: ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 УК Украины. НАБУ и САП сообщили бывшему директору ГП «Полиграфкомбинат» о подозрении в получении неправомерной выгоды в виде авторскиха также в легализации доходов, полученных от их использования. Квалификация: ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Об этом сообщает НАБУ

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По данным следствия, неправомерную выгоду подозреваемый требовал от французской компании, которая в свое время разработала эти защитные элементы (стилизованное изображение Тризубца, карта Украины и т. п. ) и использовала их в производстве голограмм для бланков украинских документов. В обмен на это компания получала возможность поставлять свою продукцию госпредприятию.

Поставки осуществлялись через эстонскую компанию-прокладку, подконтрольную директору ГП, которая закупала материалы по рыночной цене и перепродавала их полиграфкомбинату в 4−6 раз дороже. В этом эпизоде ​​НАБУ и САП ранее уведомили о подозрении семерых человек, включая экс-руководителя ГП.

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На эту же эстонскую компанию в офисе интеллектуальной собственности ЕС зарегистрировали незаконно полученные авторские права.

После увольнения подозреваемого с должности руководителя полиграфкомбината и перехода нового руководства на прямые закупки у производителя он заключил с французской компанией договор, согласно которому эстонской компании уплачивалось вознаграждение (роялти) за использование дизайна. Размер роялти заложили в цену, по которой продукция поставлялась полиграфкомбинату.

Следовательно, каждый гражданин Украины не только переплачивал из-за искусственного завышения стоимости материалов, но и «донатил» подозреваемому за его «интеллектуальный взнос».

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В течение 2018−2021 гг. на счета эстонской компании поступило около 7 млн ​​евро роялти, которые подозреваемый в дальнейшем легализовал через подконтрольные оффшорные компании. Часть из них (124 790 долл. США) попала на счет его дочери.

В то же время детективы приняли меры по ликвидации преступной схемы. В начале 2022 года Правительство поддержало инициативу НАБУ и изменило технические требования к дизайну защитных элементов украинских документов. Кроме того, в Кабинет министров Украины направлено представление о принятии мер по отмене регистрации дизайна с элементами государственной символики по эстонской компании.

Эффективности расследования способствовало конструктивное сотрудничество в рамках международной следственной группы следователей из Украины, Эстонии и Франции под эгидой Евроюста.

Каждое государство совершает собственные процессуальные действия в отношении своих граждан:

во Франции правоохранительные органы дают правовую оценку действиям лиц, привлеченных к передаче прав интеллектуальной собственности;

в Эстонии к уголовной ответственности уже привлечены пять человек, которые помогали руководить компанией-«прокладкой» и занимались отмыванием средств, обвинительный акт направлен в суд;

в Украине пятеро граждан уведомлены о подозрении.

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