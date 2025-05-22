В Винницкой области обнаружили кражи электроэнергии свыше ₴7,2 миллиона — Finance.ua

В Винницкой области обнаружили кражи электроэнергии свыше ₴7,2 миллиона Сегодня 12:28 — Криминал

В Винницкой области обнаружили кражи электроэнергии свыше ₴7,2 миллиона

Специалисты АО «Винницаоблэнерго» с начала года обнаружили кражи электроэнергии более чем на 7,23 млн грн.

Об этом корреспонденту Укринформу сообщили в пресс-службе АО «Винницаоблэнерго».

«С начала года персоналом нашей компании было составлено 603 акта о нарушении правил розничного рынка электрической энергии (ПРРЕЭ) и произведено начисление за недоучтенную электроэнергию на сумму свыше 7,23 млн грн. Из них более 1,98 млн грн уже уплачено», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что материалы о 15 актах о нарушении правил розничного рынка электрической энергии, составленных в 2025 году, по которым потребители отказываются платить начисления добровольно, были переданы в юридический отдел для подачи исков в суд. Сумма начислений по этим актам составляет 1,3 млн грн. Кроме того, с начала года суды приняли 9 решений в пользу АО «Винницаоблэнерго», согласно которым общая сумма начислений составила 348,5 тыс. грн.

Исполнительная служба за год принудительно взыскала с потребителей, которые отказывались платить стоимость недоучтенной электрической энергии, почти 1,98 млн грн.

Укрінформ По материалам:

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