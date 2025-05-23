У экс-начальника управления Пенсионного фонда выявили признаки незаконного обогащения на 19 млн грн — Finance.ua

У экс-начальника управления Пенсионного фонда выявили признаки незаконного обогащения на 19 млн грн Сегодня 09:45 — Криминал

У экс-начальника управления Пенсионного фонда выявили признаки незаконного обогащения на 19 млн грн

Национальное агентство по предотвращению коррупции завершило полную проверку декларации за 2022 год бывшего начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области. Выявлены признаки незаконного обогащения более чем на 19 млн грн и декларирование недостоверных сведений более чем на 44 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

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В частности, чиновник указал сведения о наличии наличных денег в разных валютах более чем на 23 млн грн, не подтвердив при проверке законности источников ее происхождения.

При этом скрыл от декларирования средства более чем на $500 тыс. (эквивалент свыше 19,5 млн грн), размещенные в банке Австрии, на счете, открытом на имя жены в начале полномасштабного вторжения.

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Чиновник также не задекларировал жилой дом и земельный участок, приобретенный в 2021—2022 годах, а также указал ложные сведения о полученном им доходе в виде возврата взносов в уставный капитал от юридического лица, «уменьшив» его на 110 тыс. грн.

По результатам установленных фактов НАПК составило обоснованные выводы по признакам ст. 368−5 (незаконное обогащение) и ч. 1 ст. 366−2 УКУ (внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию) и направило их в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) для приобщения к материалам начатого ранее уголовного производства.

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