Двое налоговиков продавали информацию из государственных баз данных — Finance.ua
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Двое налоговиков продавали информацию из государственных баз данных

Криминал
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Двое налоговиков продавали информацию из государственных баз данных
Двое налоговиков продавали информацию из государственных баз данных
Еще два чиновника Государственной налоговой службы получили уведомление о подозрении за торговлю данными из внутренних баз.
Об этом сообщил глава ГНС ​​Руслан Кравченко.
По его словам, налоговиков разоблачили благодаря активному взаимодействию ГНС с правоохранительными органами.
«Двое налоговиков, имея доступ к закрытой базе, систематически передавали конфиденциальную информацию о физических и юридических лицах третьему участнику этой схемы. Тот, в свою очередь, продавал ее на российском хакерском форуме. Там же и подыскивали клиентов для новых заказов. За информацию получали от 100 до 300 долл. США, оплата — исключительно в криптовалюте», — рассказал Кравченко.
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Он добавил, что все причастные уже задержаны.
«Курс на очищение будет только усиливаться. Каждый, кто захочет нарушить закон, должен четко понимать, что наказание неотвратимо. Будем действовать жестко. Потому что речь идет о репутации ГНС и доверии к нам налогоплательщиков», — подчеркнул Кравченко.
Как сообщают в Киевской городской прокуратуре, подозреваемые разместили в сети Интернет (в том числе на специализированных форумах, администрируемых из россии) объявления о возможности приобретения информации с ограниченным доступом, в частности:
  • сведения о доходах физических и юридических лиц;
  • банковские счета;
  • проведенные финансовые операции и т. д.
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Также были созданы аккаунты в мессенджерах для принятия заказов и передачи информации.
«По распределению ролей, один из подозреваемых обеспечивал общение с „клиентами“ в мессенджерах и присылал им незаконно полученную информацию. Двое работников ГНС Украины, пользуясь персональными ключами доступа, незаконно получали и передавали конфиденциальную информацию для продажи третьим лицам. Стоимость услуг подозреваемых варьировалась в зависимости от объемов и содержания запрашиваемой информации», — рассказали в прокуратуре.
В ходе расследования были задокументированы 3 факта незаконного копирования и разглашения информации с ограниченным доступом, которая хранилась в автоматизированных информационных системах органов ГНС Украины.
По материалам:
Діло
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