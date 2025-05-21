Двое налоговиков продавали информацию из государственных баз данных — Finance.ua

Двое налоговиков продавали информацию из государственных баз данных Сегодня 12:40 — Криминал

Двое налоговиков продавали информацию из государственных баз данных

Еще два чиновника Государственной налоговой службы получили уведомление о подозрении за торговлю данными из внутренних баз.

Об этом сообщил глава ГНС ​​Руслан Кравченко.

По его словам, налоговиков разоблачили благодаря активному взаимодействию ГНС с правоохранительными органами.

«Двое налоговиков, имея доступ к закрытой базе, систематически передавали конфиденциальную информацию о физических и юридических лицах третьему участнику этой схемы. Тот, в свою очередь, продавал ее на российском хакерском форуме. Там же и подыскивали клиентов для новых заказов. За информацию получали от 100 до 300 долл. США, оплата — исключительно в криптовалюте», — рассказал Кравченко.

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Он добавил, что все причастные уже задержаны.

«Курс на очищение будет только усиливаться. Каждый, кто захочет нарушить закон, должен четко понимать, что наказание неотвратимо. Будем действовать жестко. Потому что речь идет о репутации ГНС и доверии к нам налогоплательщиков», — подчеркнул Кравченко.

Как сообщают в Киевской городской прокуратуре, подозреваемые разместили в сети Интернет (в том числе на специализированных форумах, администрируемых из россии) объявления о возможности приобретения информации с ограниченным доступом, в частности:

сведения о доходах физических и юридических лиц;

банковские счета;

проведенные финансовые операции и т. д.

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Также были созданы аккаунты в мессенджерах для принятия заказов и передачи информации.

«По распределению ролей, один из подозреваемых обеспечивал общение с „клиентами“ в мессенджерах и присылал им незаконно полученную информацию. Двое работников ГНС Украины, пользуясь персональными ключами доступа, незаконно получали и передавали конфиденциальную информацию для продажи третьим лицам. Стоимость услуг подозреваемых варьировалась в зависимости от объемов и содержания запрашиваемой информации», — рассказали в прокуратуре.

В ходе расследования были задокументированы 3 факта незаконного копирования и разглашения информации с ограниченным доступом, которая хранилась в автоматизированных информационных системах органов ГНС Украины.

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