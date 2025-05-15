Ущерб на 730 миллионов: экс-руководителям «Запорожьеоблэнерго» объявили подозрения — Finance.ua

Ущерб на 730 миллионов: экс-руководителям «Запорожьеоблэнерго» объявили подозрения Сегодня 17:19 — Криминал

Ущерб на 730 миллионов: экс-руководителям «Запорожьеоблэнерго» объявили подозрения, Фото: esbu.gov.ua

Служба безопасности и Бюро экономической безопасности разоблачили бывших гендиректора и коммерческого директора ПАО «Запорожьеоблэнерго», допустивших убытки предприятия на 730 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По материалам дела, в 2019 году фигуранты заключили договор с промышленным предприятием на поставку электрической энергии на его производственные мощности.

Согласно заключенному соглашению, производитель должен был получать от госкомпании электроэнергию по тарифу 2-го класса, который предусмотрен для промышленных объектов, не имеющих собственной подстанции. В таком случае значительно возрастает себестоимость «тока» из-за дополнительного использования высоковольтных линий и кабельных систем для его подачи потребителю.

Однако, как выяснило расследование, по факту завод получал электроэнергию по тарифу 1 класса, что значительно уменьшает ее себестоимость. При этом бывший топ-менеджмент энергопредприятия не проверил достоверность происхождения электроэнергии и допустил убытки в особо крупных размерах.

Выводы независимой экспертизы подтвердили ущерб, нанесенный предприятию на 730 млн грн.

Также в ходе расследования дополнительно установлено, что экс-глава энергетической компании незаконно собирал конфиденциальную информацию о подчиненных.

По имеющимся данным, для этого фигурант снимал персональные данные пострадавших. На основании собранных доказательств обоим экс-чиновникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая за собой тяжкие последствия).

Кроме того, действия бывшего гендиректора энергокомпании дополнительно квалифицированы по ч. 2 ст. 182 (нарушение неприкосновенности личной жизни).

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.

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