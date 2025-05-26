Люди с инвалидностью: кто должен пройти повторный осмотр (сроки, детали) — Finance.ua
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Люди с инвалидностью: кто должен пройти повторный осмотр (сроки, детали)

Казна и Политика
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Люди с инвалидностью: кто должен пройти повторный осмотр (сроки, детали)
Люди с инвалидностью: кто должен пройти повторный осмотр (сроки, детали)
С 1 апреля 2025 года отдельные категории людей должны обязательно пройти оценку повседневного функционирования.
Это касается тех, кому статус инвалидности был предоставлен до внедрения новой системы, и кто по уважительным причинам не прошел повторный осмотр в установленный срок, руководствуясь соответствующей нормой в законодательстве.
Об этом пишет Минздрав.
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На практике это означает:
Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, имеющие вторую или третью группу инвалидности, которые должны были пройти повторный осмотр в 2022—2024 годах, но по разным обстоятельствам не прошли его, проходят оценивание в период с 1 апреля по 1 ноября 2025 года.
Другие люди, которые также должны были пройти повторный осмотр, но не проходили его во время военного положения, должны сделать это до 1 апреля 2026 года.
Это не касается:
  • людей, которым инвалидность была установлена ​​позже — уже в 2025 году — и срок ее пересмотра еще не наступил;
  • людей с бессрочным статусом инвалидности;
  • военнослужащих, лиц гражданской защиты — для них действуют отдельные подходы.
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Также среди исключений:
  • люди, находящиеся на территориях, где ведутся боевые действия или временно оккупированных территориях;
  • пациенты с тяжелыми нарушениями функций организма (не имеют конечности или какого-либо из парных органов, не слышат или не видят, имеют онкологическое или психическое заболевание).
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Как подготовиться к оценке
Процедура оценивания начинается с направления от врача. Его может оформить лечащий врач — семейный, терапевт или специалист, который ведет основное заболевание. Врач формирует электронное направление в электронной системе по оценке повседневного функционирования личности.
Оценка проводится экспертной командой практикующих врачей в определенном учреждении здравоохранения. Человек может самостоятельно выбрать больницу из списка доступных. Все решения фиксируются в электронной системе.
Важно не медлить с подготовкой:
  • обратитесь к врачу, чтобы узнать, нужно ли вам проходить оценивание;
  • проверьте, подошел ли ваш срок повторного осмотра;
  • не откладывайте подготовку.
Новая система оценивания повседневного функционирования — это часть комплексной реформы, которая ставит в центр человека, а не процедуру. Оценивание проводится прозрачно. Вся информация — в электронной системе.
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Справка Finance.ua:

  • Дефицит кадров вынуждает компании прибегать к разным инструментам, от обучения женщин мужским профессиям до привлечения мигрантов. В то же время ряд категорий людей остаются вне рынка труда, хотя они здесь, в Украине. Среди таких категорий — люди с инвалидностью, среди которых только 15−18% работают, свидетельствуют данные исследования общественного союза «Лига сильных».
  • На Work.ua работодатели могут промаркировать свои вакансии как подходящие для людей с инвалидностью. За последние два года количество таких предложений работы возросло с 4315 (в январе 2023 года) до 12 092 (в марте 2025 года).

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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