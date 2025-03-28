Как в 2025 году получить статус лица с инвалидностью вследствие войны (инфографика) — Finance.ua
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Как в 2025 году получить статус лица с инвалидностью вследствие войны (инфографика)

Личные финансы
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Как в 2025 году получить статус лица с инвалидностью вследствие войны (инфографика)
Как в 2025 году получить статус лица с инвалидностью вследствие войны (инфографика)
В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи сообщили, что люди, получившие инвалидность из-за ранений, контузии, увечий или заболеваний во время военных действий, могут получить статус лица с инвалидностью в результате войны.
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Как в 2025 году получить статус лица с инвалидностью вследствие войны (инфографика)

Куда подавать заявление

  • в письменной форме — в структурное подразделение по вопросам ветеранской политики или ЦПАУ;
  • в электронной форме — через Дію или Реестр административных услуг.
Как в 2025 году получить статус лица с инвалидностью вследствие войны (инфографика)
Сколько рассматривается заявление:
В течение одного месяца.
Основания для отказа в предоставлении статуса:
  • отсутствие необходимых документов;
  • предоставление ложных сведений;
  • выявление подделок в предоставленных документах;
  • наличие обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу, за совершение умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления при участии в АТО, осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии рф;
  • причина инвалидности вследствие ранения не связана с участием в мерах по обеспечению национальной безопасности и обороны.
Как обжаловать решение об отказе:
Подать письменное заявление о пересмотре решения в орган, принявший решение.
Также обжаловать решение можно в суде. Для этого следует подать исковое заявление, в котором обосновать нарушение прав.
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Справка Finance.ua:

  • Правительство упростило получение статусов лица с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибшего Защитника и Защитницы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов Украины.
  • Теперь статус можно будет получить в 30-дневный срок двумя путями:
  1. В бумажной форме через ЦПАУ независимо от зарегистрированного места жительства.
  2. В электронной форме — через е-кабинет портала Дія или Единого государственного реестра ветеранов войны (сейчас электронный продукт в разработке).

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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