Лучшие условия для ведения бизнеса: Всемирный банк опубликовал свежее исследование — Finance.ua
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Лучшие условия для ведения бизнеса: Всемирный банк опубликовал свежее исследование

Мир
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Лучшие условия для ведения бизнеса: Всемирный банк опубликовал свежее исследование
Лучшие условия для ведения бизнеса: Всемирный банк опубликовал свежее исследование
Всемирный банк опубликовал первое исследование по оценке условий для ведения бизнеса Business Ready. Этот проект заменил ежегодный отчет Doing Business, который банк перестал публиковать с 2021 года.
Об этом пишет Forbes.
Украина в этом отчете не представлена. B-Ready включает оценку делового и инвестиционного климата в 50 странах и территориях по 1200 показателям.
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B-Ready сфокусирован на 10 темах: открытие бизнеса, размещение бизнеса, коммунальные услуги, трудовые ресурсы, финансовые услуги, международная торговля, налогообложение, разрешение споров, рыночная конкуренция и банкротство бизнеса.
В нынешнем докладе проведены исследования стран Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки.
Рейтинг демонстрирует, что не только развитые экономики, но и развивающиеся страны могут обеспечивать благоприятный бизнес-климат благодаря эффективному внедрению реформ.
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Особенность новой программы заключается в прозрачности, подчеркнули во Всемирном банке. Вся информация, собранная в рамках проекта, теперь находится в открытом доступе на сайте проекта. Все результаты, представленные в отчетах, можно воспроизвести с помощью простых наборов инструментов, размещенных на сайте.

Страны-лидеры по разным показателям

Среди лидеров по разным направлениям такие страны как Венгрия, Сингапур, Грузия, Эстония, Руанда. Они возглавляют рейтинги по таким показателям как регуляторная структура, операционная эффективность и государственные услуги.
Венгрия занимает первое место по регуляторной структуре, в то время как Сингапур лидирует по операционной эффективности.
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Эстония лидирует по показателю государственных услуг. Страна показывает высокий уровень цифровизации и интероперабельности госуслуг.
Грузия — один из лидеров по регуляторной структуре и операционной эффективности благодаря упрощенным регуляторным нормам и эффективным административным процессам.
Руанда — демонстрирует высокие результаты в категориях государственных услуг и операционной эффективности, несмотря на то, что она является страной с низким уровнем дохода. Ее достижения свидетельствуют об успешных реформах и инновациях в госуправлении, говорится в исследовании.
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Колумбия имеет высокие показатели как в регуляторной структуре, так и в государственных услугах, демонстрируя растущую эффективность в создании благоприятной бизнес-среды.
Словакия вошла в топ стран по регуляторной структуре и государственным услугам, показав улучшения в сфере регулирования и поддержки бизнеса.

Справка Finance.ua:

  • В 2021 году Всемирный банк отказался от рейтинга Doing Business, который оценивал, насколько легко вести бизнес в той или иной стране.
По материалам:
Forbes.ua
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