Лидер по регистрации: какая компания подала больше всего заявок на торговые марки в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Лидер по регистрации: какая компания подала больше всего заявок на торговые марки в Украине

Фондовый рынок
8
Лидер по регистрации: какая компания подала больше всего заявок на торговые марки в Украине
Лидер по регистрации: какая компания подала больше всего заявок на торговые марки в Украине
С 2015 года в Украине было подано 267,6 тысяч заявок на регистрацию торговых марок.
Об этом сообщает «Опендатабот» со ссылкой на данные Украинского национального офиса интеллектуальной собственности и инноваций.
Лидером по количеству поданных заявок является компания «Рошен».

Регистрация торговых марок за последние 10 лет

За последние 10 лет 267 692 заявки на регистрацию торговых марок были поданы в Украине.
Читайте также
С 2015 по 2019 год количество заявок росло ежегодно.
Рекордным стал 2019 год — 33 745 заявок. Однако с началом пандемии заявок стало меньше на 17% - до 27 883 в 2020 году.
Второй раз количество заявок на регистрацию торговых марок резко сократилось в начале полномасштабной войны: до 16 162. Это самый низкий показатель за последние годы.
Читайте также
Однако уже в 2023 году количество заявок на регистрацию торговых марок выросло до 25 тысяч. В этом году уже подано 18 008 заявок за девять месяцев.
Лидер по регистрации: какая компания подала больше всего заявок на торговые марки в Украине
В 2024 году чаще всего желают зарегистрировать торговые марки на рекламирование и предпринимательскую деятельность — 37,4% всех заявок.
В тройку наиболее востребованных также попали торговые марки, связанные с образованием и развлекательными услугами (13,9%) и торговые марки на фармацевтические, медицинские, ветеринарные препараты и гербициды (11,1%).

Лидеры по регистрации торговых марок

По информации «Опендатабот», наибольшее количество заявок на регистрацию торговых марок за все время подало «Рошен» — 1396.
Читайте также
Среди компаний, активно подающих на регистрацию свои торговые марки, выделяются: «Оболонь» — 1043 и Розетка.уа — 886.
В 2024 году лидерами по количеству заявок на регистрацию являются ГГБЕТ — 76 заявок, уже вышеупомянутая «Оболонь» и «Фармис ЛТД» — 72 и 71 торговая марка соответственно.
Напомним, по словам Михаила Федорова, в Украине для компаний в секторе defense tech созданы все условия, чтобы они обладали маржинальностью на уровне 25%, что позволило рынку очень быстро развиться.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.