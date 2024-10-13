Лидер по регистрации: какая компания подала больше всего заявок на торговые марки в Украине — Finance.ua

Лидер по регистрации: какая компания подала больше всего заявок на торговые марки в Украине Сегодня 08:17 — Фондовый рынок

Лидер по регистрации: какая компания подала больше всего заявок на торговые марки в Украине

С 2015 года в Украине было подано 267,6 тысяч заявок на регистрацию торговых марок.

Об этом сообщает «Опендатабот» со ссылкой на данные Украинского национального офиса интеллектуальной собственности и инноваций.

Лидером по количеству поданных заявок является компания «Рошен».

Регистрация торговых марок за последние 10 лет

За последние 10 лет 267 692 заявки на регистрацию торговых марок были поданы в Украине.

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С 2015 по 2019 год количество заявок росло ежегодно.

Рекордным стал 2019 год — 33 745 заявок. Однако с началом пандемии заявок стало меньше на 17% - до 27 883 в 2020 году.

Второй раз количество заявок на регистрацию торговых марок резко сократилось в начале полномасштабной войны: до 16 162. Это самый низкий показатель за последние годы.

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Однако уже в 2023 году количество заявок на регистрацию торговых марок выросло до 25 тысяч. В этом году уже подано 18 008 заявок за девять месяцев.

В 2024 году чаще всего желают зарегистрировать торговые марки на рекламирование и предпринимательскую деятельность — 37,4% всех заявок.

В тройку наиболее востребованных также попали торговые марки, связанные с образованием и развлекательными услугами (13,9%) и торговые марки на фармацевтические, медицинские, ветеринарные препараты и гербициды (11,1%).

Лидеры по регистрации торговых марок

По информации «Опендатабот», наибольшее количество заявок на регистрацию торговых марок за все время подало «Рошен» — 1396.

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Среди компаний, активно подающих на регистрацию свои торговые марки, выделяются: «Оболонь» — 1043 и Розетка.уа — 886.

В 2024 году лидерами по количеству заявок на регистрацию являются ГГБЕТ — 76 заявок, уже вышеупомянутая «Оболонь» и «Фармис ЛТД» — 72 и 71 торговая марка соответственно.

Напомним, по словам Михаила Федорова, в Украине для компаний в секторе defense tech созданы все условия, чтобы они обладали маржинальностью на уровне 25%, что позволило рынку очень быстро развиться.

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