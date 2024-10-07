Компания Christian Dior снова регистрирует торговую марку в россии — Finance.ua
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Компания Christian Dior снова регистрирует торговую марку в россии

Фондовый рынок
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Французский дом моды Christian Dior Couture возобновил регистрацию торговой марки в рф, после того как вышел из россии, но тайно продолжал поставлять товары.
Об этом сообщает B4Ukraine.
Dior возобновил регистрацию торговой марки в россии после того, как объявил о приостановлении своей деятельности на рынке с началом полномасштабного вторжения москвы в Украину.
4 марта 2022 года LVMH объявила о временном закрытии своих 124 магазинов в россии, учитывая текущие обстоятельства в регионе.
Однако компания не осудила москву за ее неспровоцированное наступление и не назвала агрессора по имени.
Компания не уточнила, продолжает ли поставлять товары в россию. Позже данные об экспорте показали, что да. После резкого падения сразу после вторжения, поставки Christian Dior никогда не прекращались полностью, как свидетельствуют данные российской таможни, и несколько возобновились к осени 2022 года, хотя и не до уровня, предшествующего вторжению.
Более того, значительная часть поставок поступала непосредственно из Франции (на сумму 2 млн долл. в марте 2023 года), а также через Латвию и Сербию.
Кроме того, в сообщении отмечают, что главный магазин Dior в престижном торговом центре ГУМ, расположенном на Красной площади, остается открытым.
По материалам:
Економічна Правда
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