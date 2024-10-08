Українські компанії в секторі defense tech мають маржинальність 25% — Федоров — Finance.ua

Українські компанії в секторі defense tech мають маржинальність 25% — Федоров
В Україні для компаній в секторі defense tech створені усі умови, щоб вони мали маржинальність на рівні 25%, що дозволило ринку дуже швидко розвинутися.
Про це під час інвестиційного форуму Defense Tech Valley повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає кореспондент Укрінформу.
«Ми вважаємо, що технології нашої перемоги будуть створені підприємцями, тому потрібно робити все, щоб відкривати ринки. Ми ухвалили велику кількість дерегуляційних документів. І ми створили умови для того, щоб українські підприємства мали маржинальність 25%, щоб бізнес в Україні міг заробляти, реінвестувати гроші в розвиток своїх компаній», — сказав Федоров.
Він підкреслив, що завдяки урядовим ініціативам сектор defense tech з початку повномасштабного вторгнення стрімко набирає обертів. Зокрема, у нас вже понад 500 виробників, які виготовляють різні безпілотні системи. З’явилися також компанії, які збирають БпЛА з майже 80% вітчизняних компонентів. І в подальшому перспектива отримання високих прибутків сприятиме тому, що рівень локалізації в ОПК зростатиме.
«Ми відкрили ринок РЕБ, ринок наземних платформ, ринок боєприпасів і побачили, що мільйони боєприпасів контрактуються для дронів українського виробництва. Зараз прибрали регуляцію для виробництва в Україні вибухових речовин. В цьому році ми почали видавати гранти на виробництво ракет, а наступного року ми видаватимемо гранти на створення порохових заводів», — наголосив віцепрем’єр-міністр.
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