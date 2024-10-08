российские компании массово жалуются на дефицит мигрантов — Finance.ua

российские компании массово жалуются на дефицит мигрантов Сегодня 11:33

Большая часть опрошенных российских компаний заявили о нехватке трудовых мигрантов.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на опрос hh.ru.

Большая часть (53%) российских компаний заявили о нехватке иностранных работников, а 46% отметили, что в той или иной степени удовлетворены текущими объемами найма мигрантов.

Согласно исследованию, наиболее востребованными остаются рабочие (53%), строители (35%), линейный обслуживающий (25%) и производственный персонал (23%).

При этом в российских компаниях чаще всего трудятся сотрудники из стран СНГ и ЕАЭС (48%). Также присутствует рабочая сила из Евросоюза и Азии (КНР, КНДР, Вьетнам, Таиланд, Камбоджа и др.). На страны Африки (ЦАР, Нигерия, Зимбабве и др.) и Ближнего Востока (ОАЭ, Иордания, Израиль и др.) приходится по 10%.

Читайте также Крупнейший банк Кипра с 2022 года закрыл 20 тысяч счетов россиян

В ходе аналогичного опроса российского союза промышленников и предпринимателей о сложностях с привлечением трудовых мигрантов сообщили две трети компаний. Из них 56% назвали основной проблемой отсутствие на рынке труда необходимых специалистов, а 38% - то, что претенденты на вакансии не могут сдать экзамен по русскому языку.

Почти каждая пятая компания (19%) пожаловалась на ограничения по найму, введенные регионами, или прямой запрет на региональном уровне принимать мигрантов на работу.

Кроме того, более 12% компаний сообщили, что им не хватает выделенных государством квот для мигрантов, а 6,3% - что высококвалифицированные иностранцы не могут получить разрешение на въезд.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.