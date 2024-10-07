Крупнейший банк Кипра с 2022 года закрыл 20 тысяч счетов россиян — Finance.ua

Крупнейший банк Кипра с 2022 года закрыл 20 тысяч счетов россиян Сегодня 10:45 — Финтех и Карты

Крупнейший банк Кипра с 2022 года закрыл 20 тысяч счетов россиян

Крупнейший кипрский банк Bank of Cyprus с февраля 2022 года закрыл около 20 тысяч счетов, принадлежавших 7 тысячам российских клиентов.

Как сообщает The Moscow Times , об этом заявил представитель банка Карен Ле Канну.

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Ле Каннну рассказал, что Bank of Cyprus приступил к санации клиентского портфеля еще в 2014 году, после введения антироссийских санкций в связи с оккупацией Крыма. По его словам, на то время на россиян приходилось 4% клиентского портфеля банка. Сегодня же доля равна всего 0,4%.

Оставшиеся счета россиян принадлежат лицам пенсионного возраста.

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По словам представителя Bank of Cyprus, перед принятием решения о том, каким клиентам закрывать счета, банк руководствовался «международными стандартами комплаенса» и собственной политикой по управлению рисками.

Ле Канну отметил, что Bank of Cyprus рассматривает и оценивает возможные отношения с гражданами россии, «которые законно проживают в Европе, не находятся под международными санкциями и ведут допустимую деятельность в секторах, отвечающих политике банка».

Укрінформ По материалам:

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