Кипр лишил Коломойского гражданства — Finance.ua

Кипр лишил Коломойского гражданства Сегодня 12:44 — Мир

Кипр лишил Коломойского гражданства

Власти Кипра недавно лишили гражданства 8 человек, среди которых украинский олигарх Игорь Коломойский. Решение было принято из-за сомнительного имиджа бизнесмена и репутационных рисков для островного государства.

Об этом сообщает Philenews

Кипрское издание отмечает, что Коломойский лишился гражданства Кипра после того, как местные власти подтвердили, что оно было получено «путем мошенничества, ложных заявлений и сокрытия существенных фактов».

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Соответствующее решение, являющееся частью общей политики Кипра по контролю над инвестиционными паспортами, было принято 4 сентября.

В решении кипрских властей указано, что Коломойский «был и является человеком сомнительного характера, в то время как его натурализация создавала и создает огромный риск плохой репутации для Республики Кипр».

Как пишет Philenews, ключевую роль в изъятии паспорта сыграл тот факт, что бизнесмен не упомянул в своем заявлении об исключительной натурализации ничего о деле уклонения от уплаты налогов в рф в расследовании в 2008 году.

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Также в материале кипрского издания говорится, что у Коломойского, кроме гражданства Кипра, которое он получил через КЭП в 2010 году, также есть гражданство Израиля и Украины.

Напомним, с сентября 2023 года Коломойский находится под стражей в Украине по подозрению в мошенничестве и легализации средств, полученных преступным путем. Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства Игоря Коломойского в 2022 году.

Годом ранее, в 2021-м, США ввели санкции против Коломойского. В Госдепе Штатов объяснили, что поводом стала «серьезная коррупция», когда он был главой Днепропетровской ОГА в 2014—2015 годах.

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