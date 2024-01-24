Крупнейший банк Кипра покинул россию — Finance.ua

Крупнейший банк Кипра покинул россию Сегодня 11:14 — Фондовый рынок

Крупнейший банк Кипра покинул россию

Крупнейший банк Кипра, Bank of Cyprus, закрыл свои представительства в москве и санкт-петербурге. Таким образом он окончательно покинул рынок рф.

Издание ссылается на данные Центрального банка россии. С этого момента банк прекращает аккредитацию собственных отделений в стране.

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С начала 2024 года это уже третье представительство иностранного банка, закрывшегося в россии. Общее их количество в стране уменьшилось до 23.

Сколько банков в рф закрылось с начала войны

К началу 2022 года в реестре аккредитованных представительств насчитывалось 37 иностранных кредитных организаций. С началом войны в Украине они начали закрываться:

девять в 2022 году;

три в 2023 году;

три с начала 2024 года.

За это время было открыто только одно новое представительство — киргизского «Айыл банка».

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«Представительства иностранных банков в россии не имеют права проводить банковские операции, включая открытие счетов, привлечение средств клиентов, проведение переводов и валютных операций. Они действуют как обособленные подразделения, представляющие интересы кредитной организации, но не являющиеся самостоятельными юридическими лицами», — пишет издание.

Сокращение объема бизнеса западных банков в россии связано с санкциями, оттоком иностранного бизнеса и сокращением товарооборота.

Данные Raiffeisenbank International свидетельствуют, что к концу 2023 г. активы иностранных кредитных организаций в россии сократились до 66 млрд долларов. Это вдвое меньше, чем в 2021 году (119 млрд долларов) и почти в четыре раза меньше, чем в 2012 году (239 млрд долларов).

Bank of Kyprus

Крупнейший банк на Кипре. Основан в 1899 году. Ведет операции в Великобритании, Австралии, Греции, Румынии и россии.

С 2008 года Bank of Cyprus предоставляет свои услуги на территории Украины.

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