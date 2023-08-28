Heineken окончательно вышел из россии с убытком в 300 миллионов евро — Finance.ua

Heineken окончательно вышел из россии с убытком в 300 миллионов евро Сегодня 19:30 — Фондовый рынок

Heineken окончательно вышел из россии с убытком в 300 миллионов евро

Международная пивоваренная корпорация Heineken завершает выход с российского рынка, понеся убытки в 300 млн евро.

«Heineken объявляет о завершении соглашения по продаже своих подразделений в россии Arnest Group. Соглашение получило все необходимые одобрения и завершает процесс, который Heineken начал в марте 2022 года по выходу из россии, понеся ожидаемые общие убытки в 300 миллионов евро», — говорится на сайте компании.

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Отметим, что цена приобретения бизнеса Heineken russia составляет 1 евро за 100% акций. Все активы, включая 7 пивоварен в россии, перейдут к новым владельцам.

В компании также подчеркнули, что Heineken не будет оказывать поддержку бренду и не будет получать поступления, роялти или комиссии из россии.

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Напомним, после полномасштабного вторжения россии в Украину концерн Heineken обещал приостановить реализацию пива под брендом Heineken в россии.

Тогда же датский пивоваренный концерн Carlsberg Group также решил прекратить производство пива под брендом Carlsberg в россии. Он сразу объявил о прекращении инвестиций и экспортных отгрузок в адрес российской «дочки» — пивоваренной компании «Балтика».

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УНІАН По материалам:

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