Сработали санкции: фармацевтический гигант из Японии уходит с российского рынка — Finance.ua

Сработали санкции: фармацевтический гигант из Японии уходит с российского рынка
Японский конгломерат Takeda продает свой фармацевтический завод в Ярославле. Покупателем должен стать крупнейший производитель антибиотиков на рынке оккупантов «Р-фарм».
Об этом пишет 24 канал.
Источники, близкие обеим компаниям, утверждают, что переговоры уже на этапе обсуждения цены сделки. Takeda пытается выручить хоть что-то приближенное к рыночной стоимости объекта, но угроза санкционных ограничений побуждает японцев не переводить переговоры в длительный процесс.
Стоимость завода Takeda в россии составляет около 10 миллиардов рублей, компания хочет получить хоть половину из этой суммы.
Мощность завода — 90 миллионов ампул и 3 миллиарда таблеток в год. Здесь делают препараты для лечения онкологических, гастроэнтерологических, неврологических и редких заболеваний.
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