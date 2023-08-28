Сработали санкции: фармацевтический гигант из Японии уходит с российского рынка — Finance.ua

Сработали санкции: фармацевтический гигант из Японии уходит с российского рынка Сегодня 08:30 — Фондовый рынок

Сработали санкции: фармацевтический гигант из Японии уходит с российского рынка

Японский конгломерат Takeda продает свой фармацевтический завод в Ярославле. Покупателем должен стать крупнейший производитель антибиотиков на рынке оккупантов «Р-фарм».

Об этом пишет 24 канал.

Источники, близкие обеим компаниям, утверждают, что переговоры уже на этапе обсуждения цены сделки. Takeda пытается выручить хоть что-то приближенное к рыночной стоимости объекта, но угроза санкционных ограничений побуждает японцев не переводить переговоры в длительный процесс.

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Стоимость завода Takeda в россии составляет около 10 миллиардов рублей, компания хочет получить хоть половину из этой суммы.

Мощность завода — 90 миллионов ампул и 3 миллиарда таблеток в год. Здесь делают препараты для лечения онкологических, гастроэнтерологических, неврологических и редких заболеваний.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Телеканал 24 По материалам:

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