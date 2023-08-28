Сработали санкции: фармацевтический гигант из Японии уходит с российского рынка — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сработали санкции: фармацевтический гигант из Японии уходит с российского рынка

Фондовый рынок
8
Сработали санкции: фармацевтический гигант из Японии уходит с российского рынка
Сработали санкции: фармацевтический гигант из Японии уходит с российского рынка
Японский конгломерат Takeda продает свой фармацевтический завод в Ярославле. Покупателем должен стать крупнейший производитель антибиотиков на рынке оккупантов «Р-фарм».
Об этом пишет 24 канал.
Источники, близкие обеим компаниям, утверждают, что переговоры уже на этапе обсуждения цены сделки. Takeda пытается выручить хоть что-то приближенное к рыночной стоимости объекта, но угроза санкционных ограничений побуждает японцев не переводить переговоры в длительный процесс.
Читайте также
Стоимость завода Takeda в россии составляет около 10 миллиардов рублей, компания хочет получить хоть половину из этой суммы.
Мощность завода — 90 миллионов ампул и 3 миллиарда таблеток в год. Здесь делают препараты для лечения онкологических, гастроэнтерологических, неврологических и редких заболеваний.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.