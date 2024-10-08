Украинская компания поставила трубы для SpaceX — Finance.ua

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Украинская компания поставила трубы для SpaceX

Фондовый рынок
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Украинский производитель бесшовных нержавеющих труб, никопольская компания «Сентравис», получил специальный заказ, конечным получателем которого является американская аэрокосмическая компания SpaceX.
Об этом сообщили в компании, пишет Форбс Украина.
Как говорится в сообщении, труба украинского производителя будет использована для подачи топлива в ракеты, говорится в сообщении компании.
Речь идет о 28 т толстостенной трубы с комбинацией таких механических свойств как пластичность, жесткость, способностью выдерживать сверхбольшое давление и работать в условиях агрессивной среды.
Трубу украинского производителя планируют использовать для подачи топлива в ракеты SpaceX, однако детали будущего применения самим производителем ракет не сообщаются.
Заказ был исполнен в течение 2,5 месяцев на основном производстве в Никополе.
Трубу уже отгрузили и вскоре она будет в распоряжении SpaceX, сообщили в компании.
Компания Centravis семьи Атанасовых основана более 20 лет назад. В 2023 году компания произвела 12 200 т бесшовных нержавеющих труб. Более 99% этого объема было экспортировано в 38 стран.
По материалам:
Forbes.ua
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