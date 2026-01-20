0 800 307 555
Лицевые инвестиционные счета: как это работает в других странах

Личные финансы
Лицевой инвестиционный счет — это специальный счет для граждан, через который можно самостоятельно покупать украинские ценные бумаги с налоговым преимуществом при долгосрочном инвестировании.
Фактически речь идет о «входном билете» на фондовом рынке для тех, кто никогда не работал с акциями или облигациями, но уже имеет сбережения и хочет, чтобы они работали более эффективно.

Опыт других стран

Подобные инвестиционные счета уже много лет работают в разных странах мира и доказали свою эффективность как инструмент формирования прослойки массовых розничных инвесторов.
Их объединяет несколько общих черт: налоговые стимулы, возможность самостоятельного выбора инструментов и акцент на поддержке национальной экономики.
Показателен пример Польши: там образ «среднего инвестора» — это человек около сорока лет, с портфелем в пределах сотен тысяч злотых, который системно пополняет свой счет и предпочитает внутренний рынок.
Это демонстрирует, что при наличии понятной инфраструктуры и налоговых стимулов инвестиции перестают быть развлечением для избранных и превращаются в нормальную финансовую практику среднего класса.

Это не только о финансах

В перспективе ЛИС — не только технический инструмент, но и шаг к изменению финансовой культуры в стране. Речь идет о переходе от модели «заработал — потратил — сберег в валюте» к модели «заработал — инвестировал — стал совладельцем бизнеса и инфраструктуры в своей стране».
Если эта трансформация произойдет, выиграют все участники системы: государство получит более устойчивый рынок внутренних заимствований, бизнес — доступ к капиталу для роста, а граждане — инструмент, позволяющий не просто защищать деньги, но и приумножать их вместе с развитием украинской экономики.
В этом смысле лицевой инвестиционный счет — это не только проценты и налоги, но и возможность почувствовать себя соучастником восстановления и модернизации страны.
Инструмент лицевых инвестиционных счетов сегодня является для Украины одновременно и очень необходимым, и в известной степени уже устаревшим в классическом виде. Его обязательно нужно внедрять, но не как изолированное решение, а в рамках комплексного, системного подхода параллельно с развитием фондового рынка в целом.
Ранее финансовый эксперт дал советы, как диверсифицировать свои сбережения, учитывая, где находятся украинцы: дома или за границей. Об этом говорится в прогнозе финансового аналитика Алексея Козырева.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиИнвестиции
