Исследователи считают миллиардные инвестиции в ИИ тупиковыми — Finance.ua
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Исследователи считают миллиардные инвестиции в ИИ тупиковыми

Технологии&Авто
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Исследователи считают миллиардные инвестиции в ИИ тупиковыми
Исследователи считают миллиардные инвестиции в ИИ тупиковыми, Фото: freepik
Недавний опрос, проведенный Ассоциацией по развитию искусственного интеллекта (AAAI), показал, что большинство исследователей считают нынешний подход к развитию искусственного интеллекта тупиковым.
Об этом пишет Futurism.
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Из 475 опрошенных респондентов 76% заявили, что масштабирование существующих технологий маловероятно приведет к созданию всеобщего искусственного интеллекта (AGI), способного сравниться или превзойти человеческий интеллект.

Крупные инвестиции и поиск новых подходов

Эксперты, такие как Стюарт Рассел из Калифорнийского университета в Беркли, отмечают, что инвестиции в масштабирование без более глубокого понимания процессов неэффективны. Уже сейчас наблюдается снижение эффективности новых моделей, таких как GPT по сравнению с предыдущими версиями.
Несмотря на это, компании продолжают вкладывать миллиарды долларов в развитие инфраструктуры для генеративных моделей. К примеру, Microsoft планирует потратить 80 миллиардов долларов на AI-инфраструктуру в 2025 году.
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Однако сейчас изучаются более дешевые и эффективные подходы. Например, компания OpenAI ищет альтернативные методы, такие как «вычисления во время тестирования», что позволяет моделям принимать более обоснованные решения.
Это повышает производительность, что в противном случае требовало бы огромных масштабов для воспроизведения.
Хотя эти методы демонстрируют прогресс, эксперты предупреждают, что они не являются универсальным решением. Индустрии нужны новые подходы, чтобы избежать застоя.
По материалам:
mezha.media
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