Baidu представила новые ИИ-модели для конкуренции с DeepSeek и OpenAI — Finance.ua

Baidu представила новые ИИ-модели для конкуренции с DeepSeek и OpenAI 22.03.2025, 00:09 — Технологии&Авто

Baidu представила новые ИИ-модели для конкуренции с DeepSeek и OpenAI

Китайский технологический гигант Baidu объявил о запуске двух новых моделей искусственного интеллекта, которые, по заявлениям компании, будут конкурировать с моделями DeepSeek и OpenAI.

Об этом пишет Reuters.

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Модель ERNIE X1 разработана с использованием глубокого мышления и обеспечивает, по словам компании, производительность на уровне DeepSeek R1, но наполовину дешевле конкурента.

Baidu сообщает, что ERNIE X1 имеет улучшенные возможности в области понимания, планирования и эволюции, в частности, относительно возможности автономно использовать инструменты.

Особенности ИИ-модели ERNIE 4.5

Модель ERNIE 4.5 характеризуется значительно лучшими языковыми способностями, а также усовершенствованным пониманием мультимедийного контента.

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В частности, сетевых мемов и сатирических мультфильмов, что свидетельствует о высокой эмоциональной развитости.

Baidu — один из первых китайских гигантов, который разработал чат-бот на основе больших языковых моделей.

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