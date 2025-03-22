Baidu представила новые ИИ-модели для конкуренции с DeepSeek и OpenAI — Finance.ua
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Baidu представила новые ИИ-модели для конкуренции с DeepSeek и OpenAI

Технологии&Авто
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Baidu представила новые ИИ-модели для конкуренции с DeepSeek и OpenAI
Baidu представила новые ИИ-модели для конкуренции с DeepSeek и OpenAI
Китайский технологический гигант Baidu объявил о запуске двух новых моделей искусственного интеллекта, которые, по заявлениям компании, будут конкурировать с моделями DeepSeek и OpenAI.
Об этом пишет Reuters.
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Модель ERNIE X1 разработана с использованием глубокого мышления и обеспечивает, по словам компании, производительность на уровне DeepSeek R1, но наполовину дешевле конкурента.
Baidu сообщает, что ERNIE X1 имеет улучшенные возможности в области понимания, планирования и эволюции, в частности, относительно возможности автономно использовать инструменты.

Особенности ИИ-модели ERNIE 4.5

Модель ERNIE 4.5 характеризуется значительно лучшими языковыми способностями, а также усовершенствованным пониманием мультимедийного контента.
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В частности, сетевых мемов и сатирических мультфильмов, что свидетельствует о высокой эмоциональной развитости.
Baidu — один из первых китайских гигантов, который разработал чат-бот на основе больших языковых моделей.
По материалам:
speka.media
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