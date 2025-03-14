OpenAI позволит программам использовать AI для управления компьютером — Finance.ua

OpenAI позволит программам использовать AI для управления компьютером 14.03.2025, 00:34 — Технологии&Авто

OpenAI позволит программам использовать AI для управления компьютером

Компания OpenAI представила API Responses и Agents SDK — новые инструменты, открывающие возможность развертывать искусственный интеллект в сторонних программах для работы с компьютером. Эти агенты AI смогут осуществлять веб-поиск, взаимодействовать с файлами и даже выполнять определенные действия на пользовательском устройстве.

API Responses предоставляет разработчикам доступ к усовершенствованной системе поиска и анализа информации в режиме реального времени. Кроме того, Agents SDK поможет создавать комплексные решения, где несколько AI-агентов могут работать вместе для решения сложных задач, например в сфере поддержки пользователей или бизнес-аналитики.

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Ожидается, что эти инструменты станут основой для будущих интеграций OpenAI со сторонним программным обеспечением. Компания планирует полностью заменить свой Assistants API новым API Responses к середине 2026 года.

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