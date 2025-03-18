OpenAI запускает новые инструменты для создания ИИ-агентов — Finance.ua

OpenAI запускает новые инструменты для создания ИИ-агентов 18.03.2025, 01:09 — Технологии&Авто

OpenAI запускает новые инструменты для создания ИИ-агентов

Компания OpenAI представила новые инструменты, которые помогут разработчикам и компаниям создавать ИИ-агентов — автоматизированные системы, которые могут самостоятельно выполнять задачи, используя ИИ-модели и фреймворки компании.

Об этом сообщает AI4Future.

Эти инструменты входят в состав нового Responses API, позволяющего бизнесу разрабатывать собственных ИИ-агентов для веб-поиска, анализа внутренних документов и навигации по сайтам — подобно продукту OpenAI под названием Operator.

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За последние годы интерес к ИИ-агентам резко возрос, хотя технологическая индустрия до сих пор не может четко определить, что именно они представляют собой. К примеру, китайский стартап Butterfly Effect на прошлой неделе стал вирусным благодаря платформе Manus, но пользователи быстро обнаружили, что она не соответствует заявленным возможностям. Это подчеркивает важность для OpenAI сделать ИИ-агентов действительно эффективными.

«Сделать демо-версию агента достаточно легко, но масштабировать его и сделать так, чтобы люди регулярно им пользовались очень сложно», — отметил руководитель API-продуктов OpenAI Оливье Годемен в интервью TechCrunch.

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Ранее в этом году OpenAI добавила в ChatGPT два ИИ-агента: Operator, который может взаимодействовать с веб-сайтами, и Deep Research, помогающий создавать аналитические отчеты. Однако оба решения не имели достаточной автономности. Теперь Responses API OpenAI предоставляет доступ к ключевым компонентам для создания агентов, позволяя разработчикам создавать собственные решения на основе технологий Operator и Deep Research. Компания надеется, что это поможет сделать агентов более самостоятельными.

Responses API также открывает доступ к ИИ-моделям, используемым в веб-поиске ChatGPT: GPT-4o Search и GPT-4o Mini Search. Они могут производить поиск в интернете и предоставлять ответы со ссылками на источники.

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Этим анонсом OpenAI может нанести удар по тысячам стартапов, которые за последний год работали над аналогичными решениями, а OpenAI теперь предлагает это бесплатно.

OpenAI стремится стать универсальной платформой, но есть нюансы: разработчикам предлагают упрощенный инструментарий при условии использования их языковой модели.

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