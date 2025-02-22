OpenAI готовится к выпуску GPT-5: ИИ станет проще и доступнее — Finance.ua
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OpenAI готовится к выпуску GPT-5: ИИ станет проще и доступнее

Технологии&Авто
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OpenAI готовится к выпуску GPT-5: ИИ станет проще и доступнее
OpenAI готовится к выпуску GPT-5: ИИ станет проще и доступнее
OpenAI собирается выпустить GPT-5, систему, интегрирующую многие ее технологии, включая модель o3. Этот ИИ будет иметь разные уровни интеллекта, и самый простой будет поставляться бесплатно.
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман признал, что линейка продуктов компании стала слишком сложной. По его словам, компания стремится упростить свои предложения.
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«Мы хотим, чтобы ИИ „просто работал“ для вас; мы понимаем, насколько сложны наши модели и предложения продуктов. Мы ненавидим конструктор моделей так же, как и вы, и хотим вернуться к волшебному унифицированному интеллекту», — написал он в X.

Что изменится с выходом GPT-5

По словам Альтмана, следующий выпуск модели — GPT-4.5 или Orion — будет последним без цепочки мыслей.
«После этого наша главная цель — объединить модели o-серии и GPT-серии, создав системы, которые смогут использовать все наши инструменты, будут знать, когда нужно долго думать, а когда нет, и в общем-то будут полезны для очень широкого круга задач. И в ChatGPT, и в нашем API мы выпустим GPT-5 как систему, интегрирующую многие наши технологии, включая o3. Мы больше не будем поставлять o3 как отдельную модель», — объяснил он.
Пользователи без подписки получат неограниченный доступ к GPT-5 со стандартными настройками.
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Клиенты с подпиской Plus за 20 долларов в месяц смогут использовать GPT-5 на более высоком интеллектуальном уровне. А клиенты с самой дорогой подпиской Pro (200 долларов в месяц) смогут использовать GPT-5 на самом высоком интеллектуальном уровне.
Эти модели включают в себя голосовой режим, исследовательский режим Deep Research, режим работы Canvas, поисковик Search и т. д.
Альтман не сказал, когда именно GPT-4.5 и GPT-5 могут быть выпущены, но отметил, что это произойдет в течение недель или месяцев.
По материалам:
НВ
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