OpenAI готовится к выпуску GPT-5: ИИ станет проще и доступнее — Finance.ua

OpenAI готовится к выпуску GPT-5: ИИ станет проще и доступнее
OpenAI собирается выпустить GPT-5, систему, интегрирующую многие ее технологии, включая модель o3. Этот ИИ будет иметь разные уровни интеллекта, и самый простой будет поставляться бесплатно.
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман признал, что линейка продуктов компании стала слишком сложной. По его словам, компания стремится упростить свои предложения.
«Мы хотим, чтобы ИИ „просто работал“ для вас; мы понимаем, насколько сложны наши модели и предложения продуктов. Мы ненавидим конструктор моделей так же, как и вы, и хотим вернуться к волшебному унифицированному интеллекту», — написал он в X.
Что изменится с выходом GPT-5
По словам Альтмана, следующий выпуск модели — GPT-4.5 или Orion — будет последним без цепочки мыслей.
«После этого наша главная цель — объединить модели o-серии и GPT-серии, создав системы, которые смогут использовать все наши инструменты, будут знать, когда нужно долго думать, а когда нет, и в общем-то будут полезны для очень широкого круга задач. И в ChatGPT, и в нашем API мы выпустим GPT-5 как систему, интегрирующую многие наши технологии, включая o3. Мы больше не будем поставлять o3 как отдельную модель», — объяснил он.
Пользователи без подписки получат неограниченный доступ к GPT-5 со стандартными настройками.
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Клиенты с подпиской Plus за 20 долларов в месяц смогут использовать GPT-5 на более высоком интеллектуальном уровне. А клиенты с самой дорогой подпиской Pro (200 долларов в месяц) смогут использовать GPT-5 на самом высоком интеллектуальном уровне.
Эти модели включают в себя голосовой режим, исследовательский режим Deep Research, режим работы Canvas, поисковик Search
и т. д.
Альтман не сказал, когда именно GPT-4.5 и GPT-5 могут быть выпущены, но отметил, что это произойдет в течение недель или месяцев.
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