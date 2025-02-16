Baidu готовит обновленную версию ИИ-модели для конкуренции с OpenAI — Finance.ua

Baidu готовит обновленную версию ИИ-модели для конкуренции с OpenAI Сегодня 04:11 — Технологии&Авто

Baidu готовит обновленную версию ИИ-модели для конкуренции с OpenAI

Китайский технологический гигант Baidu готовит обновленную версию своей ИИ модели Ernie 5.0, которая должна выйти во второй половине 2025 года.

Об этом пишет CNBC.

Компания стремится усилить свои позиции на глобальном рынке искусственного интеллекта, где доминируют OpenAI и другие западные разработчики.

Как улучшат ИИ-модель

Ожидается, что Ernie 5.0 получит значительные улучшения в области мультимодальности. Новая модель сможет анализировать и комбинировать текст, видео, изображения и аудио, превращая один формат в другой.

Модель Ernie от Baidu уже поддерживает интеграцию генеративного ИИ в ряд потребительских и бизнес-продуктов компании, включая облачные хранилища и создание контента.

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Baidu была первой крупной китайской технологической компанией, которая запустила чат-бота Ernie, похожего на ChatGPT, в марте 2023 года.

Но, несмотря на первоначальный импульс, продукт затмили другие китайские чат-боты с искусственным интеллектом от стартапов и крупных технологических компаний, таких как Alibaba и ByteDance.

Генеральный директор Baidu Робин Ли во время выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае заявил, что затраты на эксплуатацию ИИ-моделей могут существенно снизиться: «Если себестоимость снизится в 10 раз, это значительно повысит производительность».

Економічна Правда По материалам:

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