Baidu готовит обновленную версию ИИ-модели для конкуренции с OpenAI — Finance.ua
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Baidu готовит обновленную версию ИИ-модели для конкуренции с OpenAI

Технологии&Авто
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Baidu готовит обновленную версию ИИ-модели для конкуренции с OpenAI
Baidu готовит обновленную версию ИИ-модели для конкуренции с OpenAI
Китайский технологический гигант Baidu готовит обновленную версию своей ИИ модели Ernie 5.0, которая должна выйти во второй половине 2025 года.
Об этом пишет CNBC.
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Как улучшат ИИ-модель

Ожидается, что Ernie 5.0 получит значительные улучшения в области мультимодальности. Новая модель сможет анализировать и комбинировать текст, видео, изображения и аудио, превращая один формат в другой.
Модель Ernie от Baidu уже поддерживает интеграцию генеративного ИИ в ряд потребительских и бизнес-продуктов компании, включая облачные хранилища и создание контента.
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Baidu была первой крупной китайской технологической компанией, которая запустила чат-бота Ernie, похожего на ChatGPT, в марте 2023 года.
Но, несмотря на первоначальный импульс, продукт затмили другие китайские чат-боты с искусственным интеллектом от стартапов и крупных технологических компаний, таких как Alibaba и ByteDance.
Генеральный директор Baidu Робин Ли во время выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае заявил, что затраты на эксплуатацию ИИ-моделей могут существенно снизиться: «Если себестоимость снизится в 10 раз, это значительно повысит производительность».
По материалам:
Економічна Правда
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