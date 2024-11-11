Baidu выпускает конкурента Ray-Bans от Meta — умные очки с ИИ-помощником Сегодня 02:36 — Технологии&Авто

Baidu выпускает конкурента Ray-Bans от Meta — умные очки с ИИ-помощником

Baidu — китайский лидер среди поисковых систем и инвестор в ИИ — на следующей неделе представит новый гаджет, который, возможно, будет конкурировать с Meta. Это умные очки со встроенным ИИ-помощником.

Гаджет будет иметь встроенные камеры для съемки фотографий и видео, а также будет поддерживать голосовое взаимодействие, построенное на основе базовой модели Ernie от Baidu.

Об этом пишет Bloomberg.

Очки с искусственным интеллектом разработаны аппаратным подразделением Baidu, Xiaodu. Они также будут подключены к набору продуктов компании, таких как Baidu Maps и онлайн-энциклопедия Baike.

Стоимость гаджета будет меньше Ray-Bans от Meta, которые стоят $299. Продажи могут начаться в начале 2025 года.

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