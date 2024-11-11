Baidu выпускает конкурента Ray-Bans от Meta — умные очки с ИИ-помощником — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Baidu выпускает конкурента Ray-Bans от Meta — умные очки с ИИ-помощником

Технологии&Авто
18
Baidu выпускает конкурента Ray-Bans от Meta — умные очки с ИИ-помощником
Baidu выпускает конкурента Ray-Bans от Meta — умные очки с ИИ-помощником
Baidu — китайский лидер среди поисковых систем и инвестор в ИИ — на следующей неделе представит новый гаджет, который, возможно, будет конкурировать с Meta. Это умные очки со встроенным ИИ-помощником.
Гаджет будет иметь встроенные камеры для съемки фотографий и видео, а также будет поддерживать голосовое взаимодействие, построенное на основе базовой модели Ernie от Baidu.
Об этом пишет Bloomberg.
Очки с искусственным интеллектом разработаны аппаратным подразделением Baidu, Xiaodu. Они также будут подключены к набору продуктов компании, таких как Baidu Maps и онлайн-энциклопедия Baike.
Стоимость гаджета будет меньше Ray-Bans от Meta, которые стоят $299. Продажи могут начаться в начале 2025 года.
По материалам:
dev.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.