OpenAI отказала Маску: компания не продается — Finance.ua

OpenAI отказала Маску: компания не продается Сегодня 13:33 — Фондовый рынок

Компания OpenAI отклонила предложение консорциума во главе с миллиардером Илоном Маском на сумму $97,4 млрд за разработчика ChatGPT, заявив, что стартап не продается.

Об этом говорится в заявлении компании в соцсети Х.

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«OpenAI не продается, и совет директоров единогласно отклонил последнюю попытку господина Маска помешать его конкурентам», — сообщил глава OpenAI Брета Тейлора от имени совета директоров.

Он подчеркнул, что любая потенциальная реорганизация OpenAI укрепит благотворительную организацию и ее миссию по обеспечению того, чтобы всеобщий искусственный интеллект (AGI) приносил пользу всему человечеству.

Адвокат Маска Марк Тоберофф в своем заявлении ответил, что OpenAI выставляет на продажу контроль над коммерческой компанией и сказал, что этот шаг обогатит определенных членов совета директоров, а не благотворительную организацию.

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$97,4 млрд. Напомним, ранее консорциум во главе с миллиардером Илоном Маском сделал предложение о покупке компании OpenAI за

В заявлении, предоставленном прессе, Маск подчеркнул, что таким образом планирует вернуться к оригинальному видению деятельности фирмы:

«Пора OpenAI вернуться к работе с открытым исходным кодом, ориентированной на безопасность, как это было когда-то. Мы позаботимся о том, чтобы это случилось».

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