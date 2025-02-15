OpenAI отказала Маску: компания не продается — Finance.ua

OpenAI отказала Маску: компания не продается
Компания OpenAI отклонила предложение консорциума во главе с миллиардером Илоном Маском на сумму $97,4 млрд за разработчика ChatGPT, заявив, что стартап не продается.
Об этом говорится в заявлении компании в соцсети Х.
«OpenAI не продается, и совет директоров единогласно отклонил последнюю попытку господина Маска помешать его конкурентам», — сообщил глава OpenAI Брета Тейлора от имени совета директоров.
Он подчеркнул, что любая потенциальная реорганизация OpenAI укрепит благотворительную организацию и ее миссию по обеспечению того, чтобы всеобщий искусственный интеллект (AGI) приносил пользу всему человечеству.
Адвокат Маска Марк Тоберофф в своем заявлении ответил, что OpenAI выставляет на продажу контроль над коммерческой компанией и сказал, что этот шаг обогатит определенных членов совета директоров, а не благотворительную организацию.
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Напомним, ранее консорциум во главе с миллиардером Илоном Маском сделал предложение о покупке компании OpenAI за $97,4 млрд.
В заявлении, предоставленном прессе, Маск подчеркнул, что таким образом планирует вернуться к оригинальному видению деятельности фирмы:
«Пора OpenAI вернуться к работе с открытым исходным кодом, ориентированной на безопасность, как это было когда-то. Мы позаботимся о том, чтобы это случилось».
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