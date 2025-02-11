Илон Маск предложил купить OpenAI почти за $100 млрд — Finance.ua

Илон Маск предложил купить OpenAI почти за $100 млрд Сегодня 19:12 — Мир

Илон Маск предложил купить OpenAI почти за $100 млрд

Консорциум во главе с миллиардером Илоном Маском сделал предложение о покупке компании OpenAI за $97,4 млрд.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на предоставленный пресс-релиз.

Отметим, речь идет о покупке некоммерческой организации OpenAI Inc., материнской компании OpenAI Global LLC, которая оперирует на рынке.

В заявлении, предоставленном прессе, Маск подчеркнул, что таким образом планирует вернуться к оригинальному видению деятельности фирмы:

«Пора OpenAI вернуться к работе с открытым исходным кодом, ориентированной на безопасность, как это было когда-то. Мы позаботимся о том, чтобы это случилось».

Сделка предусматривает слияние OpenAI с другим ИИ-стартапом — xAI — запущенным непосредственно Маском. Также в консорциум входят следующие контрагенты: Valor Equity Partners, Baron Capital, Atreides Management, Vy Capital и инвестиционное подразделение 8VC.

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Отметим, OpenAI была создана совместно Маском и Сэмом Альтманом, действующим CEO ИИ-стартапа, в 2015 году как некоммерческая организация. Через четыре года, когда Маск уже покинул компанию, руководство запустило коммерческое подразделение OpenAI Global LLC.

Как отметили в издании, сейчас организация находится в процессе трансформации в традиционную компанию, ведущую роль в которой будет играть именно коммерческое подразделение.

Переход к новой бизнес-модели стал поводом для разногласий между Маском и Альтманом. Миллиардер в итоге подал иск против OpenAI, обвинив руководство в нарушении фидуциарных обязанностей.

Из материалов дела стало известно, что Альтман планировал перевести стартап на коммерческую модель еще в 2018 году. Он также выступал за проведение первоначального предложения монет (ICO), но Маск отверг обе идеи.

Позже миллиардер покинул проект, назвав его нежизнеспособным. Это привело к появлению дефицита бюджета, который удалось покрыть за счет привлеченных средств.

Альтман прокомментировал предложение Маска так:

«Нет, спасибо. Но мы можем купить Twitter за $9,4 млрд, если хочешь».

На это Маск ответил так: «Мошенник».

Напомним, Илон Маск приобрел Twitter (теперь X) за $44 млрд. Сделку закрыли в октябре 2022 года, после чего новое руководство инициировало масштабные трансформационные процессы компании.

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