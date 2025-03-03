Лесовой сообщил, на каком этапе проект закона о профтехобразовании — Finance.ua

Лесовой сообщил, на каком этапе проект закона о профтехобразовании Сегодня 10:15 — Казна и Политика

Лесовой сообщил, на каком этапе проект закона о профтехобразовании

Проект Закона «О профессиональном образовании» уже доработан и подан в Секретариат Кабинета министров для обработки и вынесения на голосование.

Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Раде сказал министр образования и науки Оксен Лесовой.

«Что касается закона о профтехобразовании, то этот законопроект был доработан в тесном сотрудничестве с комитетом по образованию, профессиональными союзами, Федерацией работодателей и отраслевыми ассоциациями бизнеса. После многочисленных дискуссий он завершен и подан в Секретариат Кабинета министров. Сейчас мы совместно работаем над этим законопроектом, и я надеюсь, что в ближайшие недели он будет вынесен на голосование в Кабинете министров», — сказал министр.

По его словам, документ достаточно революционный, хотя и содержит определенные компромиссы, достигнутые в процессе согласования с центральным органом исполнительной власти. Он предусматривает постепенный переход учреждений профессионального образования в другую организационно-правовую форму — коммунальные неприбыльные предприятия.

«Мы планируем внедрить краткосрочные и среднесрочные программы для обучения взрослых людей, внутренне перемещенных лиц и ветеранов, в частности. Кроме того, предполагаем сближение с бизнесом, значительно усиливая влияние бизнеса на деятельность будущих коммунальных неприбыльных предприятий. Большой упор сделан на дуальное образование в профессионально-технических заведениях. В законе также закреплены другие важные новации», — отметил Лесовой.

Министр добавил, что процесс модернизации инфраструктуры тесно связан с грядущими изменениями политики в профтехобразовании.

Кроме того, министр сообщил, что за два года общий государственный бюджет на образование вырос на 40%.

«На изменения в образовании сейчас выделяются и инвестируются значительные средства — рекордные, несмотря на войну, и финансовые вызовы. За два года общий государственный бюджет на образование вырос на 40%: со 143 миллиардов до 199 миллиардов. Такого внимания к образованию никогда прежде не было», — заявил Лесовой.

Он отметил, что наибольшая доля бюджета образования направляется на зарплаты педагогам, работающим в сложнейших условиях. В общей сложности это 115 млрд грн, включая дополнительные 12 млрд грн на доплаты, чтобы хотя бы частично повысить уровень заработной платы учителей. По его словам, благодаря этому общая сумма средств, направленных на оплату труда педагогов, выросла на 12%.

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Еще 150 млн грн направлено на повышение профессиональной квалификации преподавателей — важную составляющую реформы образования. В прошлом году эта субвенция в пределах НУШ составила 100 млн грн. Кроме того, 6,2 млрд грн выделено на создание безопасной образовательной среды, в частности, строительство укрытий и подземных школ", — сказал министр.

Лесовой отметил, что 2,836 млрд грн выделено на бесплатное питание для детей начальных классов. Кроме того, 1,6 млрд грн предусмотрено на закупку школьных автобусов, которые, прежде всего, обеспечат доступ к учебному процессу для учащихся в сельской местности.

«540 млн грн — это модернизация мастерских и лабораторий в заведениях профтехобразования. Работа, которую мы начали в прошлом году, в этом году уже имеет практические результаты. Мы открываем 100 мастерских по разным направлениям подготовки. По меньшей мере, столько же мы построим в текущем году», — сказал министр.

Он добавил, что еще 500 млн грн направлено на обновление систем противопожарной защиты в учебных заведениях, а 304 млн грн — на важную субвенцию для обеспечения обучения лиц с особыми образовательными потребностями.

Комерсант український По материалам:

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