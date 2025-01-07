Украинцам упростят признание образования, полученного за границей — законопроект Сегодня 16:45 — Казна и Политика

Украинцам упростят признание образования, полученного за границей — законопроект

Верховная Рада Украины предложила внести изменения в закон «О полном общем среднем образовании», предоставляя гражданам право на признание результатов обучения, полученных за границей.

не принадлежащих государству-агрессору или государству-оккупанту, Согласно предложению, планируется дополнить статью 6 закона «О полном общем среднем образовании», которая предоставляет гражданам Украины право на признание результатов обучения, полученных за границей, при условии, что они получены в учебных заведениях,-агрессору или государству-оккупанту, признанных Верховной Радой Украины.

Законопроект зарегистрировал глава комитета Верховной Рады по вопросам образования Сергей Бабак. Он отмечает, что большая часть граждан Украины продолжает проживать за границей и получать образование, поэтому существующий механизм признания таких результатов недостаточен и не отвечает современным требованиям.

Изменения, внесенные в законодательство, предусматривают, что граждане Украины смогут подтвердить свои результаты обучения, полученные путем как формального, так и неформального образования в учреждениях. Такой порядок будет регулироваться Кабинетом Министров Украины.

Целью этого законопроекта является создание правовых оснований для урегулирования процесса признания образования, полученного гражданами Украины за рубежом. Это может быть новая возможность для тех, кто получает образование вне Украины и позволяет легче интегрировать такие образовательные результаты в украинскую образовательную систему.

Напомним, что с 1 января 2025 года в Украине был введен новый закон «О дошкольном образовании». Он стремится улучшить качество образовательных услуг, а также создать комфортные условия для всех участников образовательного процесса — детей, их родителей и воспитателей.

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