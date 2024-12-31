Стало известно, сколько украинцев за год овладели новой профессией в центрах профтехобразования — Finance.ua

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Стало известно, сколько украинцев за год овладели новой профессией в центрах профтехобразования

Личные финансы
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Стало известно, сколько украинцев за год овладели новой профессией в центрах профтехобразования
Стало известно, сколько украинцев за год овладели новой профессией в центрах профтехобразования
Более 30 тысяч украинцев в течение года овладели новой профессией в центрах профтехобразования.
Об этом рассказала заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная, передает пресс-служба Министерства экономики.
«Сегодня бизнес испытывает недостаток квалифицированных кадров. В то же время многие украинцы не могут найти работу, поскольку их профессиональные навыки не отвечают потребностям работодателей. Однако люди готовы переобучаться, осваивать новые актуальные для рынка труда профессии и специальности, и мы, как правительство, поддерживаем их. Только с начала этого года 23 тысячи украинцев взяли ваучеры на обучение, более 30 тысяч человек прошли обучение в центрах профтехобразования. У нас есть значительный потенциал для переобучения людей на востребованные профессии и привлечения их на рынок труда. В том числе благодаря усилению возможности центров профтехобразования и приобщению бизнеса к тесному сотрудничеству с ними», — отметила Бережная.
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Замминистра экономики напомнила, что сейчас проходит реформа центров профтехобразования, которая, в частности, предусматривает привлечение бизнеса к участию в наблюдательных советах ЦПТО. Это позволит предпринимателям влиять на подготовку специалистов, которые им нужны сегодня, корректировать учебные программы согласно запросов бизнеса и их продолжительность, заказывать подготовку специалистов по новым профессиям.
Директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк отметила, что учреждения профтехобразования становятся более современными, в частности, совершенствуют свою материально-техническую базу.
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В настоящее время в Украине работают 8 центров профтехобразования Госслужбы занятости — в Одессе, Полтаве, Днепре, Ровно, Львове, Ивано-Франковске, Харькове, Сумах. В центрах обучают специалистов по 98 рабочим профессиям и более 400 направлениям повышения квалификации.
По материалам:
Finance.ua
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