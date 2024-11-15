Экспериментальный проект: Кабмин утвердил список профессий для трудоустройства женщин — Finance.ua

Экспериментальный проект: Кабмин утвердил список профессий для трудоустройства женщин
Кабинет Министров утвердил экспериментальный проект организации профессионального обучения женщин для трудоустройства в сферах, где они были традиционно недостаточно представлены. Его будут реализовывать в течение двух лет.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
«Согласовано предложение Министерства экономики, Государственного центра занятости о реализации в течение двух лет экспериментального проекта по организации профессионального обучения женщин для трудоустройства в сферах, где они были традиционно недостаточно представлены. Утвержден порядок реализации экспериментального проекта и перечень профессий для профессионального обучения женщин для трудоустройства в сферах, где они были традиционно недостаточно представлены», — написал Мельничук.
Народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал перечень «нетипичных для женщин должностей», к работе на которых будут готовить украинок.
Туда вошли:
- станочница деревообрабатывающих станков;
- станочница широкого профиля;
- водитель автотранспортных средств (для управления транспортными средствами категорий C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E и DE);
- водитель погрузчика;
- водитель трамвая;
- водитель троллейбуса;
- электрогазосварщик;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию солнечных электроустановок;
- мастер по диагностике и отладке электронного оборудования автомобильных средств;
- мастер по монтажу и обслуживанию систем возобновляемой энергетики;
- машинист экскаватора;
- машинист крана (крановщик);
- машинист крана металлургического производства;
- монтажник систем утепления зданий:
- оператор станков с программным управлением;
- оператор дистанционно управляемых аппаратов;
- оператор котельной;
- помощник машиниста электровоза;
- помощник машиниста тепловоза;
- слесарь по ремонту колесных транспортных средств;
- слесарь по ремонту подвижного состава;
- слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования;
- слесарь-ремонтник;
- столяр;
- столяр строительный;
- плотник;
- токарь;
- тракторист;
- тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства;
- фрезеровщик.
В пояснительной записке к документу отмечается, что из-за полномасштабного вторжения в Украине возник дефицит кадров, но работодатели готовы привлекать женщин на нетипичные должности.
Напомним, в Киевавтодоре сообщили, что готовы принимать женщин на «мужские» специальности. Полномасштабная война внесла свои коррективы, и сегодня более 320 мужчин — сотрудников УК «Киевавтодор» находятся в рядах ВСУ. Столичным дорожным предприятиям крайне не хватает водителей специальной техники, механизаторов, асфальтобетонщиков.
Из-за мобилизации мужчин и сложностей с их бронированием работодатели все чаще отдают предпочтение женщинам, что приводит к росту их зарплат.
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