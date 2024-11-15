Экспериментальный проект: Кабмин утвердил список профессий для трудоустройства женщин — Finance.ua

Экспериментальный проект: Кабмин утвердил список профессий для трудоустройства женщин Сегодня 16:45 — Личные финансы

Экспериментальный проект: Кабмин утвердил список профессий для трудоустройства женщин, freepik.com

Кабинет Министров утвердил экспериментальный проект организации профессионального обучения женщин для трудоустройства в сферах, где они были традиционно недостаточно представлены. Его будут реализовывать в течение двух лет.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Согласовано предложение Министерства экономики, Государственного центра занятости о реализации в течение двух лет экспериментального проекта по организации профессионального обучения женщин для трудоустройства в сферах, где они были традиционно недостаточно представлены. Утвержден порядок реализации экспериментального проекта и перечень профессий для профессионального обучения женщин для трудоустройства в сферах, где они были традиционно недостаточно представлены», — написал Мельничук.

Народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал перечень «нетипичных для женщин должностей», к работе на которых будут готовить украинок.

Туда вошли:

станочница деревообрабатывающих станков;

станочница широкого профиля;

водитель автотранспортных средств (для управления транспортными средствами категорий C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E и DE);

водитель погрузчика;

водитель трамвая;

водитель троллейбуса;

электрогазосварщик;

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;

электромонтер по ремонту и обслуживанию солнечных электроустановок;

мастер по диагностике и отладке электронного оборудования автомобильных средств;

мастер по монтажу и обслуживанию систем возобновляемой энергетики;

машинист экскаватора;

машинист крана (крановщик);

машинист крана металлургического производства;

монтажник систем утепления зданий:

оператор станков с программным управлением;

оператор дистанционно управляемых аппаратов;

оператор котельной;

помощник машиниста электровоза;

помощник машиниста тепловоза;

слесарь по ремонту колесных транспортных средств;

слесарь по ремонту подвижного состава;

слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования;

слесарь-ремонтник;

столяр;

столяр строительный;

плотник;

токарь;

тракторист;

тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства;

фрезеровщик.

В пояснительной записке к документу отмечается, что из-за полномасштабного вторжения в Украине возник дефицит кадров, но работодатели готовы привлекать женщин на нетипичные должности.

Напомним, в Киевавтодоре сообщили , что готовы принимать женщин на «мужские» специальности. Полномасштабная война внесла свои коррективы, и сегодня более 320 мужчин — сотрудников УК «Киевавтодор» находятся в рядах ВСУ. Столичным дорожным предприятиям крайне не хватает водителей специальной техники, механизаторов, асфальтобетонщиков.

Из-за мобилизации мужчин и сложностей с их бронированием работодатели все чаще отдают предпочтение женщинам, что приводит к росту их зарплат.

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