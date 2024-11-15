Экспериментальный проект: Кабмин утвердил список профессий для трудоустройства женщин — Finance.ua

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Экспериментальный проект: Кабмин утвердил список профессий для трудоустройства женщин

Личные финансы
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Экспериментальный проект: Кабмин утвердил список профессий для трудоустройства женщин
Экспериментальный проект: Кабмин утвердил список профессий для трудоустройства женщин, freepik.com
Кабинет Министров утвердил экспериментальный проект организации профессионального обучения женщин для трудоустройства в сферах, где они были традиционно недостаточно представлены. Его будут реализовывать в течение двух лет.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
«Согласовано предложение Министерства экономики, Государственного центра занятости о реализации в течение двух лет экспериментального проекта по организации профессионального обучения женщин для трудоустройства в сферах, где они были традиционно недостаточно представлены. Утвержден порядок реализации экспериментального проекта и перечень профессий для профессионального обучения женщин для трудоустройства в сферах, где они были традиционно недостаточно представлены», — написал Мельничук.
Народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал перечень «нетипичных для женщин должностей», к работе на которых будут готовить украинок.
Туда вошли:
  • станочница деревообрабатывающих станков;
  • станочница широкого профиля;
  • водитель автотранспортных средств (для управления транспортными средствами категорий C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E и DE);
  • водитель погрузчика;
  • водитель трамвая;
  • водитель троллейбуса;
  • электрогазосварщик;
  • электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
  • электромонтер по ремонту и обслуживанию солнечных электроустановок;
  • мастер по диагностике и отладке электронного оборудования автомобильных средств;
  • мастер по монтажу и обслуживанию систем возобновляемой энергетики;
  • машинист экскаватора;
  • машинист крана (крановщик);
  • машинист крана металлургического производства;
  • монтажник систем утепления зданий:
  • оператор станков с программным управлением;
  • оператор дистанционно управляемых аппаратов;
  • оператор котельной;
  • помощник машиниста электровоза;
  • помощник машиниста тепловоза;
  • слесарь по ремонту колесных транспортных средств;
  • слесарь по ремонту подвижного состава;
  • слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования;
  • слесарь-ремонтник;
  • столяр;
  • столяр строительный;
  • плотник;
  • токарь;
  • тракторист;
  • тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства;
  • фрезеровщик.
В пояснительной записке к документу отмечается, что из-за полномасштабного вторжения в Украине возник дефицит кадров, но работодатели готовы привлекать женщин на нетипичные должности.
Напомним, в Киевавтодоре сообщили, что готовы принимать женщин на «мужские» специальности. Полномасштабная война внесла свои коррективы, и сегодня более 320 мужчин — сотрудников УК «Киевавтодор» находятся в рядах ВСУ. Столичным дорожным предприятиям крайне не хватает водителей специальной техники, механизаторов, асфальтобетонщиков.
Из-за мобилизации мужчин и сложностей с их бронированием работодатели все чаще отдают предпочтение женщинам, что приводит к росту их зарплат.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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