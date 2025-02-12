Расходы на образование в прошлом году составляли ₴348,4 миллиарда, — Минфин Сегодня 08:35

Расходы на образование в прошлом году составляли ₴348,4 миллиарда, — Минфин

Расходы сводного бюджета на образование в 2024 году составили 348,4 млрд грн, из них расходы госбюджета — 172,0 млрд грн.

Об этом сообщает Министерство финансов.

«В 2024 году расходы на образование составили 348,4 млрд грн, из них расходы государственного бюджета вместе с трансфертами — 172,0 млрд гривен», — говорится в сообщении.

В частности, в прошлом году расходы на образование составляли:

100,9 млрд грн — на выплату заработной платы учителям (образовательная субвенция), за счет субвенции заработную плату получали более 460 тыс. педагогических работников;

— на выплату заработной платы учителям (образовательная субвенция), за счет субвенции заработную плату получали более 460 тыс. педагогических работников; 46 млрд грн — получение высшего образования, в частности, за счет бюджетных средств впервые государство предоставило гранты для получения высшего образования для 13 тыс. человек на общую сумму 143,9 млн грн;

— получение высшего образования, в частности, за счет бюджетных средств впервые государство предоставило гранты для получения высшего образования для 13 тыс. человек на общую сумму 143,9 млн грн; 1,4 млрд грн — издание и приобретение учебников, за счет чего было издано 8 944 тысяч экземпляров учебников для учащихся 7-х, 11-х классов, для лиц с особыми образовательными потребностями и учебников шрифтом Брайля;

— издание и приобретение учебников, за счет чего было издано 8 944 тысяч экземпляров учебников для учащихся 7-х, 11-х классов, для лиц с особыми образовательными потребностями и учебников шрифтом Брайля; 1,3 млрд грн — обустройство укрытий в заведениях общего среднего образования; средства были направлены на обустройство укрытий в 62 школах прифронтовых областей (Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской);

— обустройство укрытий в заведениях общего среднего образования; средства были направлены на обустройство укрытий в 62 школах прифронтовых областей (Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской); 1,1 млрд грн — обеспечение питанием 1 млн учащихся начальных классов учреждений общего среднего образования;

1,3 млрд грн — обеспечение качественного, современного и доступного общего среднего образования «Новая украинская школа»;

— обеспечение качественного, современного и доступного общего среднего образования «Новая украинская школа»; 1,0 млрд грн — приобретение 417 автобусов школьных автобусов;

— приобретение 417 автобусов школьных автобусов; 829,6 млн грн — приобретение оборудования, создание и модернизацию столовых (пищеблоков) заведений общего среднего образования, средства были направлены для реконструкции и капитального ремонта столовых (пищеблоков) в 173 учебных заведениях;

— приобретение оборудования, создание и модернизацию столовых (пищеблоков) заведений общего среднего образования, средства были направлены для реконструкции и капитального ремонта столовых (пищеблоков) в 173 учебных заведениях; 522,1 млн грн — создание учебно-практических центров современного профессионального (профессионально-технического) образования для создания 88 учебно-практических центров; 286,1 млн грн — предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями для предоставления дополнительных психолого-педагогических и коррекционно-развитых услуг почти 48 тыс. детей в разных учебных заведениях.

«Финансирование образования остается одним из ключевых приоритетов государственного бюджета. Стараемся, чтобы как можно больше детей учились в оффлайн-формате, и именно поэтому направили значительные ресурсы на обустройство укрытий в школах прифронтовых областей. Также особое внимание было уделено поддержке учителей, развитию инклюзивного образования и модернизации школьной инфраструктуры.

Впервые из государственного бюджета выделены средства на питание 1 млн учащихся начальных классов. Продлена программа обновления материально-технической базы учебных заведений: от закупки учебников и школьных автобусов до создания современных учебно-практических центров профессионального образования. И далее инвестируем в будущее наших детей, ведь образование должно быть доступным, качественным и безопасным", — прокомментировал заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.