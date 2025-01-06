Карьера, образование, соцзащита: в Минобороны презентовали стратегию, которая должна сделать военную службу престижной — Finance.ua

Карьера, образование, соцзащита: в Минобороны презентовали стратегию, которая должна сделать военную службу престижной Сегодня 16:03 — Казна и Политика

Карьера, образование, соцзащита: в Минобороны презентовали стратегию, которая должна сделать военную службу престижной

Министерство обороны планирует благодаря Стратегии привлечения, развития и удержания человеческого капитала в Силах обороны к 2027 году коренным образом изменить подход к управлению персоналом в сфере обороны, сделать его современным и эффективным.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В стратегии охвачены все этапы профессионального пути военнослужащего — от вступления на военную службу до завершения карьеры и перехода в гражданскую жизнь.

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Минобороны ставит целью сформировать целостную и скоординированную структуру работы с человеческим потенциалом в Силах обороны. Это касается как военного положения, так и в послевоенное время.

«Наши военнослужащие — основа обороноспособности государства. Поэтому мы должны обеспечить им надлежащие условия службы, возможности для карьерного роста, психологическое, медицинское и социальное сопровождение. Стратегия внедряет прозрачную систему денежного довольствия, современные стандарты подготовки и четкие механизмы профессионального продвижения, а также эффективную реинтеграцию ветеранов в гражданскую жизнь. Это значительно усилит мотивацию граждан защищать Родину и закрепит за военной службой статус престижной профессии», — отметил заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

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Отдельный акцент — на совершенствовании системы профессионального военного образования, его интеграции с управлением карьерой, а также внедрении базовой военной подготовки в высших учебных заведениях.

Также Минобороны вводит новые подходы к социальной защите военнослужащих. Это включает разработку прозрачной системы денежного довольствия, социального сопровождения, улучшения медицинского обслуживания и реабилитации военнослужащих, поддержку семей погибших и пропавших без вести защитников.

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«Стратегия развития человеческого потенциала — это комплексный документ, определяющий видение перспективы Сил обороны относительно институциональной и процессной трансформации системы привлечения, развития и удержания человеческого капитала, учитывает все аспекты военной службы как в условиях активных боевых действий, так и в послевоенный период. Ее внедрение предоставит военнослужащим четкое понимание карьерных перспектив и возможностей развития при поддержке государства», — отметил директор Департамента кадровой политики Министерства обороны полковник Марк Андрусяк.

Еще один важный аспект — углубление сотрудничества с НАТО, внедрение евроатлантических стандартов в систему подготовки и управления карьерой военнослужащих, повышение готовности подразделений к совместным операциям.

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