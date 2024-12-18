Рада поддержала создание единого реестра военнослужащих — Finance.ua

Рада поддержала создание единого реестра военнослужащих Сегодня 16:16 — Казна и Политика

Рада поддержала создание единого реестра военнослужащих

Верховная Рада поддержала законопроект № 12 066 о создании единого реестра военнослужащих ВСУ и военнослужащих Государственной службы специального транспорта, который предусматривает электронные идентификаторы военных.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Согласно проекту закона, в Украине будет создана единая база данных, которая будет содержать информацию о военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Государственной службы специального транспорта.

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Кроме того, планируется ввести уникальный электронный идентификатор (Military ID) для каждого военнослужащего, который обеспечит их однозначную идентификацию и использование в единой информационной системе в сфере национальной безопасности и обороны. Это будет включать взаимодействие с Государственным веб-порталом электронных публичных услуг, а также возможность предоставления административных, социальных и других публичных услуг военнослужащим и членам их семей.

Документ также усовершенствует работу Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, обеспечив интеграцию с Электронной системой здравоохранения для получения законодательно определенных данных о призывниках, военнообязанных и резервистах.

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Нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко добавил , что по новому закону военные смогут получать доступ к специальным скидкам, программам лояльности и новым сервисам, в частности через платформу «Армия+». Информация в реестре будет храниться 70 лет.

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