На портале «Дія» расширили перечень цифровых услуг для военнослужащих — Finance.ua
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На портале «Дія» расширили перечень цифровых услуг для военнослужащих

Личные финансы
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На портале «Дія» расширили перечень цифровых услуг для военнослужащих
На портале «Дія» расширили перечень цифровых услуг для военнослужащих
Кабинет Министров запускает экспериментальный проект, который позволит военнослужащим через портал Дія получить несколько новых услуг.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания.
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«Правительство продолжает цифровизацию услуг для действующих и бывших военнослужащих и их родных. Снимаем препятствия, ускоряем процессы, даем людям возможность воспользоваться своими правами без волокиты и бюрократии», — отметил Шмыгаль.
В частности, правительство запускает экспериментальный проект, позволяющий через портал Дія оформить:
  • статус лица с инвалидностью вследствие войны;
  • денежное пособие раненым;
  • назначение пенсии по инвалидности;
  • обеспечение средствами реабилитации;
  • жилищно-коммунальные льготы;
  • услуги, предоставляемые государством семьям погибших воинов.
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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что необходимость среднего уровня заработной платы на уровне 2,5 минимальной (20 тыс. грн) для бронирования от мобилизации является реализацией принципа «воюй или работай».
С 1 декабря на портале цифровых услуг «Дія» возобновлена ​​возможность бронирования сотрудников от мобилизации для критических предприятий.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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