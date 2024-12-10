На портале «Дія» расширили перечень цифровых услуг для военнослужащих — Finance.ua

На портале «Дія» расширили перечень цифровых услуг для военнослужащих Сегодня 16:00 — Личные финансы

На портале «Дія» расширили перечень цифровых услуг для военнослужащих

Кабинет Министров запускает экспериментальный проект, который позволит военнослужащим через портал Дія получить несколько новых услуг.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания.

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«Правительство продолжает цифровизацию услуг для действующих и бывших военнослужащих и их родных. Снимаем препятствия, ускоряем процессы, даем людям возможность воспользоваться своими правами без волокиты и бюрократии», — отметил Шмыгаль.

В частности, правительство запускает экспериментальный проект, позволяющий через портал Дія оформить:

статус лица с инвалидностью вследствие войны;

денежное пособие раненым;

назначение пенсии по инвалидности;

обеспечение средствами реабилитации;

жилищно-коммунальные льготы;

услуги, предоставляемые государством семьям погибших воинов.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял , что необходимость среднего уровня заработной платы на уровне 2,5 минимальной (20 тыс. грн) для бронирования от мобилизации является реализацией принципа «воюй или работай».

С 1 декабря на портале цифровых услуг «Дія» возобновлена ​​возможность бронирования сотрудников от мобилизации для критических предприятий.

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