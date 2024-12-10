На портале «Дія» расширили перечень цифровых услуг для военнослужащих — Finance.ua

На портале «Дія» расширили перечень цифровых услуг для военнослужащих
Кабинет Министров запускает экспериментальный проект, который позволит военнослужащим через портал Дія получить несколько новых услуг.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания.
Читайте также
«Правительство продолжает цифровизацию услуг для действующих и бывших военнослужащих и их родных. Снимаем препятствия, ускоряем процессы, даем людям возможность воспользоваться своими правами без волокиты и бюрократии», — отметил Шмыгаль.
В частности, правительство запускает экспериментальный проект, позволяющий через портал Дія оформить:
- статус лица с инвалидностью вследствие войны;
- денежное пособие раненым;
- назначение пенсии по инвалидности;
- обеспечение средствами реабилитации;
- жилищно-коммунальные льготы;
- услуги, предоставляемые государством семьям погибших воинов.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что необходимость среднего уровня заработной платы на уровне 2,5 минимальной (20 тыс. грн) для бронирования от мобилизации является реализацией принципа «воюй или работай».
С 1 декабря на портале цифровых услуг «Дія» возобновлена возможность бронирования сотрудников от мобилизации для критических предприятий.
Ищете доступный кредит в банке? Все выгодные предложения рынка в одном каталоге:
Сравнить и взять кредит 👛
Поделиться новостью