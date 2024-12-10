Украинские моряки сэкономили более 600 тысяч долларов благодаря новой услуге на портале «Дія» — Finance.ua

Украинские моряки сэкономили более 600 тысяч долларов благодаря новой услуге на портале «Дія» Сегодня 06:28 — Казна и Политика

Украинские моряки сэкономили более 600 тысяч долларов благодаря новой услуге на портале «Дія»

В октябре 2024 года на портале «Дія» заработала услуга, позволяющая морякам уполномочить представителя для получения квалификационных документов без бумажных доверенностей и нотариусов. Этой услугой воспользовалось уже более 3000 моряков. За два месяца работы услуги было сэкономлено более 600 тысяч долларов на нотариальных услугах.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

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В министерстве напомнили, что до запуска услуги морякам, работающим на судах за границей, необходимо было сделать бумажную доверенность, перевести ее, заверить и так далее. Общая стоимость нотариальных услуг для получения одного квалификационного документа достигала около 200 $.

«За октябрь и ноябрь этого года оптимизированной услугой по уполномочению законного представителя для получения квалификационных документов воспользовались более 3000 моряков. Следовательно, только за два месяца было сэкономлено на нотариальных услугах более 600 000 $», — добавили в пресс-службе ведомства.

Чтобы обновить рабочие документы морякам, работающим за границей, можно подать онлайн заявление на портале «Дія» , а при оформлении просто указать данные представителя, который будет получать готовые документы в Украине.

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Уполномочить на получение квалификационных документов с помощью портала «Дія» можно любого из доверенных лиц: родных, друзей или знакомых. Сразу после печати квалификационного документа на электронную почту уполномоченного представителя придет письмо с решением и сгенерированным QR-кодом. Этот код позволяет проверить данные о представителе и минимизирует риск выдачи квалификационных документов по «поддельным» доверенностям. Соответственно, у представителя должен быть при себе документ, удостоверяющий личность, и письмо с QR-кодом.

Забрать готовые документы можно в Администрации находящегося в Киеве судоходства или в ГП «Морречсервис», представительства которого есть в Киеве и Одессе.

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