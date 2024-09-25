В Дію добавили новую услугу для моряков — Finance.ua

В Дію добавили новую услугу для моряков Сегодня 06:16 — Личные финансы

В Дію добавили новую услугу для моряков

На портале «Дія» расширили функционал для моряков. Теперь, находясь в рейсе, им не придется обращаться к нотариусу, чтобы назначить доверенное лицо, чтобы забрать свои квалификационные документы. Это значительно сэкономит их деньги.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

«Морякам больше не нужно лично ехать в Администрацию судоходства, чтобы получить квалификационные документы. Они могут на портале Дія в несколько кликов определить представителя — и больше никаких бумажных доверенностей и нотариусов», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что каждый моряк, благодаря новой опции, сможет экономить тысячи гривен и до недели времени, которые раньше тратил на оформление доверенности. Теперь все процедуры можно выполнить самостоятельно онлайн или с помощью доверенного лица. Не нужно возвращаться из рейса, чтобы забрать документы.

Как работает услуга

Моряк должен подать на портале Дія заявление о присвоении звания или подтверждения квалификации. В нем необходимо указать данные о лице, которое получит готовые документы за него.

После печати квалификационного документа на электронную почту представителя поступит письмо с решением, где есть QR-код.

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Доверенное лицо моряка должно прийти в Администрацию судоходства, показать QR-код и документ, удостоверяющий его личность, и получить квалификационные документы.

В случае отказа комиссия пришлет письмо с объяснением причины.

Напомним, ранее на портале «Дія» для моряков рядового состава появилась возможность получить квалификационные документы, подтверждающие профессиональную подготовку и право работать на судах в национальных и международных водах.

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