В Дію добавили новую услугу для моряков — Finance.ua

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В Дію добавили новую услугу для моряков

Личные финансы
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В Дію добавили новую услугу для моряков
В Дію добавили новую услугу для моряков
На портале «Дія» расширили функционал для моряков. Теперь, находясь в рейсе, им не придется обращаться к нотариусу, чтобы назначить доверенное лицо, чтобы забрать свои квалификационные документы. Это значительно сэкономит их деньги.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
«Морякам больше не нужно лично ехать в Администрацию судоходства, чтобы получить квалификационные документы. Они могут на портале Дія в несколько кликов определить представителя — и больше никаких бумажных доверенностей и нотариусов», — сказано в сообщении.
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Отмечается, что каждый моряк, благодаря новой опции, сможет экономить тысячи гривен и до недели времени, которые раньше тратил на оформление доверенности. Теперь все процедуры можно выполнить самостоятельно онлайн или с помощью доверенного лица. Не нужно возвращаться из рейса, чтобы забрать документы.

Как работает услуга

Моряк должен подать на портале Дія заявление о присвоении звания или подтверждения квалификации. В нем необходимо указать данные о лице, которое получит готовые документы за него.
После печати квалификационного документа на электронную почту представителя поступит письмо с решением, где есть QR-код.
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Доверенное лицо моряка должно прийти в Администрацию судоходства, показать QR-код и документ, удостоверяющий его личность, и получить квалификационные документы.
В случае отказа комиссия пришлет письмо с объяснением причины.
Напомним, ранее на портале «Дія» для моряков рядового состава появилась возможность получить квалификационные документы, подтверждающие профессиональную подготовку и право работать на судах в национальных и международных водах.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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