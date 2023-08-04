Украинские моряки теперь могут сдавать квалификационные экзамены в Польше — Finance.ua

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Украинские моряки теперь могут сдавать квалификационные экзамены в Польше

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Украинские моряки теперь могут сдавать квалификационные экзамены в Польше
Украинские моряки теперь могут сдавать квалификационные экзамены в Польше
В Польше открылось пространство, где украинские моряки смогут сдать экзамены CES 6.0 на подтверждение квалификаций и присвоение звания. Об этом сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.
Пространство MRS in Poland дает возможность кадетам и выпускникам украинских морских заведений, выехавших для прохождения обязательной практики по плаванию, подтвердить квалификацию с целью присвоения звания с помощью экзамена и получить первый рабочий диплом.
В ведомстве подчеркивают, что сдача экзамена с использованием международно признанной системы компьютерного тестирования CES 6.0 является единственным официальным условием для подтверждения квалификации с целью присвоения звания.
Со 2 августа начат прием заявлений на прохождение тестов в Варшаве, в помещениях, оборудованных по всем стандартам. На экзамене присутствует член Государственной квалификационной комиссии моряков, который сразу после его окончания знакомит моряка с результатами и выдает сертификат. Оформление результатов происходит автоматически без вмешательства человеческого фактора, что делает невозможным коррупционную составляющую.
Подать заявление на экзамен моряк может как в Украине, так и за ее пределами — для этого достаточно направить запрос по почте или через представителя в Администрацию судоходства или госпредприятие «Морречсервис».
Также в министерстве анонсировали запуск подачи заявления на экзамен средствами портала госуслуг «Дія». Напомним, что о начале бета-тестирования этой функции было объявлено еще в конце июня. В марте квалификационная комиссия моряков в составе Администрации судоходства начала работу в Одессе.
По материалам:
Діло
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