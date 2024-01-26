Для украинских моряков открыли электронную запись для оформления удостоверений — Finance.ua

Для украинских моряков открыли электронную запись для оформления удостоверений Сегодня 20:20 — Казна и Политика

Для украинских моряков открыли электронную запись для оформления удостоверений

Украинские моряки теперь могут воспользоваться онлайн-сервисом электронной очереди, благодаря которому можно записаться и получить любую услугу в Администрации судоходства в Одессе или в Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

Читайте также Переоформление авто в «Дія»: сколько раз уже воспользовались услугой

Согласно сообщению, этот сервис синхронизирован с «Дія» и верифицирует личность через «Дія.Підпис».

Для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо придерживаться следующего алгоритма:

моряку необходимо перейти по ссылке:

подтвердить личность с «Дія.Підпис»;

выбрать услугу и время;

получить талон.

Также система позволяет отслеживать, кто именно и сколько раз записался в очередь. Особенно это касается выдачи удостоверений личности моряка — эта услуга предоставляется исключительно в личном присутствии.

Интеграция электронной очереди для моряков с «Дія» является частью системной реформы дипломирования, цель которой адаптировать эту процедуру к международным стандартам, нивелировать коррупционную составляющую и сделать ее максимально понятной, прозрачной и эффективной.

Сейчас на портале «Дія» морякам доступны три услуги — за 5 месяцев работы онлайн-сервисом воспользовалось более 10 тысяч человек, для них изготовили более 11 300 квалификационных документов.

Как сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, в настоящее время в разработке находятся и другие услуги для моряков. Он отметил, что в ближайшие месяцы на портале «Дія» можно будет заказать Послужную книгу моряка с удобным способом оплаты и доставки.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.