В «Дія» запустили оформление документов для моряков рядового состава — Finance.ua

В «Дія» запустили оформление документов для моряков рядового состава Сегодня 07:40 — Казна и Политика

В «Дія» запустили оформление документов для моряков рядового состава

На портале «Дія» для моряков рядового состава появилась возможность получить квалификационные документы, подтверждающие профессиональную подготовку и право работать на судах в национальных и международных водах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Ранее рядовые моряки подавали заявления о квалификационных документах только в бумажной форме.

Теперь моряки рядового состава смогут получить через портал «Дія» свидетельства:

специалиста вахтенного матроса;

квалифицированного матроса;

вахтенного моториста;

квалифицированного моториста;

судового электрика;

судового повара;

боцмана.

Моряку нужно зайти на портал «Дія», выбрать в новом разделе услугу Дипломирование членов экипажей судов и заполнить заявление с необходимым пакетом документов.

Решение о результатах рассмотрения поступит на портал «Дія» и электронную почту. Если моряк получил уведомление о том, что заявление остается без движения, у него есть 15 дней исправить недостатки, а также возможность продлить еще на 10 дней устранение недостатков. Если не исправил, получает отказ в выдаче квалификационных документов.

Справка Finance.ua:

в 2023 году на портале «Дія» впервые появились услуги для моряков — дипломирование командного состава;

ранее дипломирование моряков было одним из самых сложных и коррумпированных процессов в стране. Реестр документов находился в частных руках и приносил организаторам схем до $150 млн в год. Запуск услуг для моряков на портале «Дія» позволил полностью перезагрузить сферу;

за год моряки воспользовались прозрачными сервисами на портале «Дія» 34+ тысячи раз.

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