В «Дія» запустили оформление документов для моряков рядового состава — Finance.ua
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В «Дія» запустили оформление документов для моряков рядового состава

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В «Дія» запустили оформление документов для моряков рядового состава
В «Дія» запустили оформление документов для моряков рядового состава
На портале «Дія» для моряков рядового состава появилась возможность получить квалификационные документы, подтверждающие профессиональную подготовку и право работать на судах в национальных и международных водах.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
Ранее рядовые моряки подавали заявления о квалификационных документах только в бумажной форме.
Теперь моряки рядового состава смогут получить через портал «Дія» свидетельства:
  • специалиста вахтенного матроса;
  • квалифицированного матроса;
  • вахтенного моториста;
  • квалифицированного моториста;
  • судового электрика;
  • судового повара;
  • боцмана.
Моряку нужно зайти на портал «Дія», выбрать в новом разделе услугу Дипломирование членов экипажей судов и заполнить заявление с необходимым пакетом документов.
Решение о результатах рассмотрения поступит на портал «Дія» и электронную почту. Если моряк получил уведомление о том, что заявление остается без движения, у него есть 15 дней исправить недостатки, а также возможность продлить еще на 10 дней устранение недостатков. Если не исправил, получает отказ в выдаче квалификационных документов.

Справка Finance.ua:

  • в 2023 году на портале «Дія» впервые появились услуги для моряков — дипломирование командного состава;
  • ранее дипломирование моряков было одним из самых сложных и коррумпированных процессов в стране. Реестр документов находился в частных руках и приносил организаторам схем до $150 млн в год. Запуск услуг для моряков на портале «Дія» позволил полностью перезагрузить сферу;
  • за год моряки воспользовались прозрачными сервисами на портале «Дія» 34+ тысячи раз.
По материалам:
Finance.ua
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