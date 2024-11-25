В Раде предлагают уменьшить предельный возраст пребывания на военной службе — Finance.ua

В Раде предлагают уменьшить предельный возраст пребывания на военной службе Сегодня 15:05 — Казна и Политика

В Раде предлагают уменьшить предельный возраст пребывания на военной службе

В Украине предлагают снизить предельный возраст пребывания на военной службе с 60 до 55 лет.

Об этом свидетельствует законопроект № 12 222.

«Предлагаю уменьшить предельный возраст пребывания на военной службе и в запасе с 60 до 55 лет. Соответствующий законопроект № 12 222 уже подал в Верховную Раду», — написал народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По его словам, это нужно, поскольку «большинство мужчин в возрасте 55−60 лет имеют худшее состояние здоровья, часто признаются „ограниченно пригодными“ и физически не способны выполнять все боевые задачи».

Кроме того, военные, которые служат с 2022 года, особенно те, кто получил ранения или достиг 50+, нуждаются в ротации или демобилизации.

В то же время, по словам Гончаренко, те, кто хочет продолжить службу, смогут это сделать по собственному желанию.

Что сказано в документе

Для военных, которые служат во время особого периода, предполагается установить предельный возраст 55 лет. Причем это касается рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава.

Согласно действующему законодательству, предельный возраст для службы в особый период установлен:

для рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава — до 60 лет;

для высшего офицерского состава — до 65 лет.

Также предлагается военнообязанных, которые находятся в запасе и имеют звание рядового, сержантского и старшинского состава, разделить на разряды по возрасту:

первый разряд — до 35 лет;

второй разряд — до 55 лет.

Для всех лиц офицерского склада в запасе, относящихся ко второму разряду, предлагают установить предельный возраст 55 лет.

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